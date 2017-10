Pierde el móvil y dice que le asaltaron tres hombres "para hacer real la denuncia"

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un mujer de Gijón de 29 años de edad, por simulación de delito y estafa, al denunciar que un individuo le había sustraído el bolso cuando se dirigía a su domicilio y dar parte de dichos hechos a su seguro, cuando en realidad le fue sustraído al descuido en un bar de la zona de ocio del centro de la ciudad.

La investigación la realizó el Grupo II de la Brigada de Policía Judicial tras recibir la denuncia de la supuesta víctima, en la que manifestaba que el día 1 de octubre sobre las 01:30 horas cuando se dirigía a su domicilio tras haber estado con unas amigas en un bar de ocio de la zona centro, un individuo del que no podía aportar datos, le arrebató el bolso de mano que llevaba debajo del brazo con un empujón, cayendo contra un coche que estaba estacionado, alegando que le había sustraído un monedero con 120 euros en efectivo y documentación, un estuche con maquillaje, una tarjeta de crédito y un teléfono móvil Iphone 6 valorado en 600 euros.

Esa misma noche una Sereno de la ciudad de Gijón sobre las 05:30 horas, cuando se encontraba realizando sus funciones en la zona Centro, escuchó a tres chicos que se repartían el contenido de un bolso, por lo que se acercó a ellos y les preguntó la procedencia del mismo, manifestando que se lo acababan de encontrar, por lo que se lo quitó, echando a correr los mismos, comprobando in situ que en el interior del bolso había un estuche con maquillaje y colonia, una tarjeta de crédito y un teléfono móvil Iphone, ante lo que avisó a su superiora, la cual llevó el bolso y todo su contenido a la Policía Local.

Agentes del Grupo II ante lo declarado por la presunta víctima en su denuncia y lo manifestado por la Sereno, se procedió a tomar declaración de nuevo a la víctima del robo, ya que sospechaban que todo se tratase de una simulación de delito y de una estafa, por lo que ante las preguntas de los agentes acabó confesando que en realidad no se lo habían sustraído como denunció, si no al descuido cuando se encontraba tomando algo con sus amigas en la barra del bar en el que se encontraban sobre las 04:30 horas.

Ante tales declaraciones los agentes procedieron a su detención por los delitos mencionados, pero ya que no poseía antecedentes y daba muestras sinceras de arrepentimiento fue puesta en Libertad, advirtiéndola de que se tiene que personar ante la Autoridad Judicial cuando sea requerida.

El hombre detenido es por hechos similares

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de Oviedo de 23 años de edad, por simulación de delito, al denunciar que tres chicos le habían sustraído diversos efectos al bajarse del autobús, que le había trasladado al Campus Universitario de Viesques, cuando en realidad al bajarse del autobús solo se percató de que lo había perdido.

El hombre en su denuncia declaró que los hechos ocurrieron el día 28 de septiembre a las 12:30 horas, cuando se bajó del autobús y tres hombres comenzaron a caminar detrás de él y mientras uno le apuntaba con un objeto metálico en la cara, los otros dos procedieron a cachearle buscando por el interior de sus bolsillos del pantalón y la sudadera, sustrayéndole un reloj valorado en 100 euros, un telefóno LG valorado en 100 euros, un monedero conteniendo 10 euros y un paraguas y bolígrafos.

Agentes del Grupo de Policía Judicial del Coto encargados de la investigación, enseguida sospecharon que se pudiera tratar de una simulación de delito por los datos aportados en la denuncia, por lo que le tomaron declaración de nuevo, manifestando la presunta víctima en ésta que lo denunciado no era cierto, que cuando se bajó del autobús en el Campus Universitario nadie le abordó y que fue entonces cuando se dio cuenta que le faltaba el teléfono y que todo lo demás lo añadió "para hacer real la denuncia".

En ese momento fue detenido por los agentes del mencionado Grupo por simulación de delito, pero no por estafa, al no haber dado parte de lo sustraído a ningún seguro, siendo posteriormente puesto en libertad ya que no poseía antecedentes y ofrecía garantías de presentarse ante la Autoridad Judicial cuando sea requerido.