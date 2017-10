El PSOE reta a Xixón Sí Puede e IU a pactar los impuestos con Foro, "su socio"

José María Pérez, portavoz del Grupo municipal Socialista, levantó ayer la voz para centrar la responsabilidad de la aprobación o no de las ordenanzas fiscales (impuestos, tasas y precios públicos) en el gobierno de Foro y "sus socios" de Xixón Sí Puede e IU. Pérez fue especialmente crítico con las dos formaciones de izquierda, que previamente habían cargado contra el PSOE local por renunciar al IBI diferenciado -o "IBI para ricos" como se le conoce popularmente- y advertido de los problemas de financiación que puede tener el Ayuntamiento por falta de ingresos. "Este Ayuntamiento tiene un presupuesto de gasto que es fruto del acuerdo de Foro, Xixón Sí Puede e IU. Quienes se ponen de acuerdo para hablar de gastos tienen que ponerse de acuerdo para hablar de los ingresos, que no reclamen a los demás. Si XSP e IU creen que hay un problema de ingresos que hablen con su socio de Foro para abordarlo", sentenció el líder socialista.

Para Pérez es evidente que hay una entente entre los tres partidos cuyo mayor ejemplo fue el Plan General de Ordenación (PGO) "donde Foro nos planteó los mismos cambios que dos semanas antes nos habían mostrado XSP e IU". Ante esta situación el líder socialista mandó un mensaje claro a sus compañeros de la bancada de la izquierda: "Si alguien quiere negociar políticas con los socialistas, aquí estamos. Pero yo no vengo aquí a negociar políticas desde el PSOE para hacerle la política a la derecha. Si lo quieren hacer IU y Xixón Sí Puede están en su derecho pero es su responsabilidad... no la de los demás. ¿O se piensan que porque ellos negocien los demás tenemos que asumir sus negociaciones y tragar lo que ellos aprueban?".

Más allá del análisis político, Pérez aprovechó su comparecencia pública para defender la posición de su partido con el IBI diferenciado en Gijón cuando, por ejemplo, lo apoyan en Oviedo. "No sé lo que pasa en otros municipios, nosotros vimos lo que pasaba en Gijón y que los efectos nada tenían que ver con lo que pretendíamos", explicó. El PSOE había presentado una enmienda en favor de un IBI diferenciado del 0,59% -XSP e IU lo pedían del 1,3 para inmuebles no residenciales con un valor catastral superior al millón de euros-y renunció tras presentarse un informe que especificaba los afectados: Emtusa, la Feria de Muestras, tres hoteles y áreas y complejos comerciales del centro y los barrios. Una subida que reportaría unos 280.000 euros a las arcas municipales. "Ya anunciamos al presentar la propuesta que lo hacíamos con prudencia porque no disponíamos de información sobre su repercusión. Al ver con sorpresa a quien afectaba, y al no permitirse modificarla, optamos por la retirada", matizó.

Braña: "Echar por tierra"

Bronca política al margen, la realidad es que las ordenanzas fiscales llegarán al Pleno del día 11 con un dictamen negativo de la comisión de Hacienda donde votó a favor Foro, en contra PSOE y Ciudadanos y se abstuvieron XSP, PP e IU. Si la votación se repitiera en el Pleno saldrían adelante por el voto de calidad de la Alcaldesa. Si se perdiera habría prórroga.

Ana Braña, edil forista de Hacienda, aseguraba ayer que "no aprobar el proyecto de ordenanzas fiscales sería echar por tierra el trabajo de muchos meses". En cuanto a los problemas de financiación, recordó que el IBI diferenciado no tendría repercusión en 2018 ya que los ingresos se verían un año después y afeó a quienes se quejan de la falta de recursos de "no hecho propuestas más arriesgadas, sobre todo el PSOE que retiró su enmienda del IBI diferenciado y no apoyo la de XSP e IU".