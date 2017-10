Silvia Leal: "Hay que ponerse las pilas ante la digitalización"

Estamos ante un "tsunami" digital ante el que, antes que correr, es mejor zambullirse. Es el mensaje que ayer lanzó Silvia Leal, asesora de la Comisión Europea en transformación digital, en una conferencia en la Escuela Politécnica de Ingeniería organizada por Asturmanager, con motivo del 25 aniversario de la institución.

Un mundo al que las empresas asturianas quieren enfrentarse cuando antes, como señaló el presidente de Asturmanager, Belarmino Feito, en un acto que contó con una nutrida representación regional: Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón; Pablo Wodnik, de Cualtis; Javier Sáez de Adana, de Bittia; Héctor Jareño, de Reliquiae; David García, de Adover; Ángel Vallina, de Asturgar; Patricia García, de Innovasturias; Juan Carlos García, de Apex; Piedad González, de Mentiona, o el arquitecto Norberto Tellado, la decoradora Mamen de la Concha y varios profesores y estudiantes de la Politécnica.

Ante todos ellos desgranó Silvia Leal un futuro que es más presente que otra cosa, y que está llamado a ser "una gran oportunidad para las empresas que se lo tomen con ganas", en un panorama que por ahora no es demasiado optimista en España: "el 70 por ciento de las compañías españolas no acaban de creerse la digitalización", resaltó la experta. Y sin embargo nos encontramos ante un proceso "ante el que no podemos permanecer indiferentes", resaltó Belarmino Feito. "Tenemos que ponernos las pilas, porque aún estamos a tiempo", indicó por su parte Leal, antes de hacer un repaso por el nacimiento y evolución de tecnologías como la realidad virtual y aumentada, la gamificación o la aplicación de técnicas de ocio en espacios que no lo son, los drones, el internet de las cosas (sensores conectados a internet), la robótica o la impresión 3D, muchas de ellas nacidas en un ámbito militar.

Silvia Leal ofreció datos: "el 10 por ciento de las tareas industriales está hoy en día en manos de robots; en una década será el 45", explicó, antes de añadir que en unos años cuatro de cada diez empresas desaparecerán, así como que solo el 7 por ciento de los estudiantes apuestan por carreras tecnológicas y que el 47 por ciento de los puestos de trabajo desaparecerán en una década tal y como los conocemos. "El 60 por ciento de los niños en Primaria trabajarán en profesiones que aún no existen", resaltó.

Por todo ello hay que ponerse las pilas para hacer realidad lentillas de realidad virtual y aumentada, chalecos que hacen sentir los miedos y emociones de los personajes de los libros, programas para experimentar los síntomas del virus del Zica, juegos de zombis para que los alumnos aprendan geografía, juegos interactivos como el de Volkswagen para calar en el mercado chino del automóvil, drones para fumigar plagas, pulseras que administran la dosis de insulina necesaria en los diabéticos, robots para hacer compañía y que no quitarán puestos de trabajo porque "habrá una redistribución de tareas" o impresoras 3D para crear desde pizzas hasta orejas humanas. Todo ello, por extraño que parezca, ya se está haciendo en otros países. Y Silvia Leal lo dejó claro: "En Asturias también se puede"