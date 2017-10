El 90% del jardín de la Quinta del Conde se podrá parcelar, denuncia el PSOE

Tras su denuncia política en el Pleno donde se aprobaron el Plan General de Ordenación y el Catálogo Urbanístico, la edil socialista Begoña Fernández presentó ayer en la comisión de Urbanismo una documentación sobre los cambios en la ficha del Catálogo respecto al nivel de protección del jardín histórico de la Quinta de la Peña de Francia -conocida como Quinta del Conde- como base a una exigencia de explicaciones al equipo de gobierno.

El PSOE denuncia una "drástica" reducción de 255.000 a 29.000 metros en el espacio verde a proteger, lo que favorece las posibilidades de la propiedad de parcelar y desarrollar operaciones urbanísticas en el 90% de la zona ajardinada y recuerda, al tiempo, que sobre esa finca hay en marcha un plan especial para el desarrollo de un espacio de recreo, ocio y cultura que lleva la firma como arquitecto de uno de los hijos del concejal forista Manuel Ángel Arrieta.

"Ni se explican los motivos que justifican esa rebaja en el nivel de protección del mayor jardín histórico de Gijón; ni nos explican si la ausencia de Arrieta en el pasado Pleno tuvo que ver con la relación con el caso de un familiar directo. Por eso nosotros decimos que Foro actúa desde el oscurantismo en esta operación", remató ayer Fernández tras la comisión en la que había pedido información sobre este asunto al gobierno. No hubo respuesta directa ante la ausencia del edil de Desarrollo Urbanístico. Fernando Couto. Y aunque estaba presente el concejal Arrieta no aclaró nada sobre su ausencia en el Pleno de aprobación del Catálogo, que en su momento se justificó por estar de vacaciones. Arrieta no estuvo presente, en mayo de 2015, en la votación plenaria sobre el proyecto de espacio de recreo presentado por Álvaro María Armada.

Fernández pide a Foro explicaciones sobre el cambio de la ficha y sobre la vinculación de Arrieta y a los grupos de la oposiciónque apoyaron con sus votos el Catálogo Urbanístico y el PGO les pide reflexión porque "cuando denunciamos el asunto en el Pleno se puso en duda de manera irresponsable una información que considero es importante para la ciudad". Fernández ve en el cambio de criterio sobre la Quinta del Conde uno de esos asuntos que el gobierno "mete de tapadillo entre cientos y cientos de folios de documentación".