Los amigos de Germán programa una concentración el 14 de octubre

Los amigos de Germán Fernández, el joven agredido brutalmente en Fomento el pasado 14 de julio, han programado una concentración en la zona de Fomento para el próximo sábado 14 de octubre, coincidiendo con el día en que se cumplen tres meses de la salvaje paliza que sufrió el camarero gijonés en la calle Marqués de San Esteban.

La concentración lleva el lema "A tres meses, no te olvidamos" y está prevista para las 18 horas. "Quieren hacer una manifestación para que no se olvide y que la agresión no caiga en saco roto", asegura su madre Yolanda Fernández, que ya estuvo presente, junto a sus hijas Marta y Marina, en la manifestación que se hizo días después de la agresión y que reunió a más de 500 personas en la zona de Fomento.

Germán cumple 25 años

El joven cumple hoy 25 años y lo hace ingresado en el HUCA. Allí lleva desde que ocurrieron los hechos. Primero estuvo en coma inducido varias semanas y tras casi cincuenta días abandonó la UCI para subir a planta. Este lunes comenzó la rehabilitación y se encuentra "más tranquilo". Según ha confesado su madre en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA "ya ha comenzado a comer y evoluciona bien".