Yolanda Fernández, madre de Germán: "Espero que la sentencia sea ejemplar, aunque a veces tengo mis dudas"

Germán Fernández, el joven agredido brutalmente en Fomento el pasado 14 de julio, celebra su 25 cumpleaños. Lo hace ingresado en el HUCA, donde lleva casi tres meses desde que sufriese una paliza en la calle Marqués de San Esteban. Pasó semanas en coma inducido y abandonó la UCI casi 50 días después. Una vez en planta Germán Fernández comenzó a despertar y ahora, desde esta semana, ha comenzado la rehabilitación. Su madre confía en que se recupere por completo y pese a que los médicos les dan dos años para ver las posibles secuelas, Yolanda Fernández confía en acortar esos plazos.

"Está encerrado en su cuerpo, pero la cabeza le funciona; no habla y eso le genera impotencia, pero ha comenzado a comer y evoluciona bien". Su madre, que no se ha separado de él desde que ocurrieron los hechos mientras saca adelante su negocio hostelero, ha compartido con LA NUEVA ESPAÑA su percepción del estado de su hijo y cómo se están desarrollando las investigaciones para esclarecer lo que ocurrió aquella noche. No obstante, Yolanda Fernández lo tiene claro: "Mientras las leyes no sean más duras pasarán cosas como la de mi hijo Germán; hay gente que no debería estar en la calle", desvela. Aquí puedes leer la entrevista íntegra con Yolanda Fernández.



Su madre agradece el apoyo mostrado por toda la ciudadanía que se han volcado con Germán. Desde la multitudinaria concentración en Fomento, que reunió a unas 500 personas, como la campaña promovida en redes sociales de #TodosSomosGermán de la que se hicieron eco los hosteleros del ocio nocturno de Gijón que colgaron carteles con ese lema en sus locales. También agradece el apoyo de la peña Ultra Boys del Real Sporting y destaca la labor desempeñada por la Policía Nacional, que "ha hecho y sigue haciendo un trabajo escpectacular", como por el Juzgado. No obstante, afea la actuación del Ayuntamiento. "Si antes no creía en la política, ahora menos", señala Yolanda.

Instrucción abierta

Por otro lado, la investigación judicial de esta agresión sigue su curso. El proceso se encuentra en fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón, con el magistrado Juan Laborda al frente. Hasta el momento son siete las personas investigadas por estos hechos. Tres de ellos se encuentran en prisión provisional. Otros dos, tras pasar varios días en el Centro Penitenciario de Asturias, se encuentran en libertad con cargos después de que los testigos que en un principio les señalaron como responsables cambiasen su versión en sede judicial. Y otros dos declararon este pasado martes en calidad de investigados. La instrucción sigue todavía abierta.