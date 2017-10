La AMPA del colegio Noega ve un "despropósito" en su comedor

La Asociación de Madres y Padres de alumnos del colegio Noega está alarmada con la que iba a ser su gran obra escolar del año: el comedor de los niños. El centro no dispuso de ese servicio hasta ahora, lo que obligaba a 180 los escolares del Noega y el colegio vecino del Piñole a compartir espacios y compaginar turnos en este último centro. La buena nueva llegó con el anuncio, hace meses, de que el centro por fin iba a poder disponer de su propio comedor gracias a la transformación que iba a llevar a cabo el Ayuntamiento de la que era la antigua casa del conserje del colegio. La sala y la cocina debían estar listas para la entrada de comensales con el incio del curso escolar. Pero no.

Entrado octubre y sin visos de apertura cercana, la obra del comedor del Noega empieza a ser un "despropósito", según la portavoz del AMPA, Isabel Suárez Costales. Para empezar, las familias y el centro han visto como "el proyecto inicial que nos presentaron contemplaba una ampliación que no se ha hecho. Y la zona de la cocina, que tiene treinta años o más, lo que ha sufrido es un ligero lavado de cara por decirlo de una forma generosa, porque lo cierto es que no nos convence nada", cuenta Isabel Suárez. A ese disgusto le suman que no ven horizonte claro para la apertura porque antes incluso de acabarse la obra "ya están teniendo que hacer reparaciones. El suelo de parqué del espacio de comedor ha aparecido abombado, dicen que por la humedad, y ya están empezando a repararlo. Y eso sin que los niños pongan ni un pie en la sala con sus botas de agua en invierno, ni nada", encadena la portavoz de las familias. Y como un suma y sigue "ahora estamos empantanados en un cruce de desencuentros entre la Consejería y el Ayuntamiento; unos no dotan de neveras y mobiliario el comedor hasta que el Ayuntamiento no dé de alta la luz, y los otros dicen que no la darán hasta que no esté la equipación completa. No tiene sentido nada. Parece que a nadie le urge esta obra", sostiene la portavoz. Por no hablar de un "cuadro eléctrico que han dejado a la altura de los niños", y otras cuestiones que dejan la sensación en el Noega de que lo que era una obra deseada va a convertirse en un dolor de cabeza.