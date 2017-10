Cataluña venció a los artesanos de Gijón

No pudo ser. El Mercado Artesano y Ecológico de Gijón no pudo con la Asociación de Ceramistas de Catalunya y se quedó a las puertas de alzarse con el Premio Nacional de Artesanía en la categoría Promociona para entidades privadas, galardón al que aspiraba junto a la asociación catalana y la Escuela de Formación del Atlántico de Vigo. No obstante, la categoría de finalista sirvió como consuelo al presidente del Mercado, Javier Ruiz-Cuevas: "No ha sido una decepción. Estar aquí y ser finalistas es responder positivamente a un reto importante y tenemos que felicitar a los ceramistas por ser los ganadores. En cualquier caso, es un éxito para nuestra artesanía". Ruiz-Cuevas asistió a la ceremonia de entrega celebrada en el Ministerio de Industria, Economía y Competitividad en Madrid junto a quince integrantes de la asociación que preside.

El Mercado Artesano y Ecológico abrió sus puestos hace quince años en la Plaza Mayor de Gijón, y una vez al mes acuden a la cita con los gijoneses. Desde mañana jueves al domingo, aprovechando el puente del Pilar, volverán a ofrecer sus productos al público que se acerque a la Plaza Mayor: "Apostamos por la calidad en un emplazamiento emblemático de Gijón. Tenemos muchas ganas de seguir trabajando por la artesanía de Asturias", concluyó Ruiz-Cuevas. El Mercado Artesano y Ecológico cuenta con cincuenta y cuatro socios, veinticuatro de los cuáles centran su actividad en los productos artesanos. Además, el mercado organiza también actividades formativas y culturales y, especialmente en los últimos años, ha apostado por la calidad de sus productos y mejorado la estética de sus instalaciones, para conseguir el el Gobierno del Principado le declare Actividad de Interés Turístico, solicitud que cuenta ya con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad.

En la convocatoria de ayer de los galardones nacionales el luthier granadino Daniel Gil de Avalle logró el mayor éxito con el Premio Nacional de Artesanía 2016 al conjunto de una obra consolidada.