Fallece Juan Manuel Amado, "Peche", un referente de Somió

La parroquia de Somió va a despedir hoy en la iglesia de San Julián a uno de sus "cabezas de familia". Juan Manuel Amado Cifuentes "Peche", nieto de María "La Pondala", no sólo llevaba toda su vida vinculado a la parroquia gijonesa sino que se conocía al dedillo el devenir de una zona privilegiada del concejo, donde "Peche" tenía sus raíces familiares desde hace generaciones.

A su don de gentes y su cercanía se une que fue la de Somió una parroquia que en buena medida el propio fallecido ayudó a articular y a modernizar desde las asociaciones y cooperativas que se fueron creando para solventar las necesidades de la zona.

Soledad Lafuente, actual presidenta de la asociación vecinal de Somió, lamentaba ayer el fallecimiento de una persona "entrañable, afable, y muy querida por todos". Destacan de "Peche" la gran conversación que siempre le gustó practicar, en la que lo normal es que recordara toda la vida, la historia, familias y empresas vinculadas en algún momento a Somió. Fue impulsor y uno de los fundadores de la asociación de "cabezas de familia" con la que arrancó el movimiento vecinal, y a ello contribuyó su carácter siempre "inquieto y muy participativo", según Lafuente. También colaboró en sacar adelante la cooperativa de aguas de El Infanzón.

Hombre meticuloso y de habilidad, trabajaba la madera, el hierro, pintaba y en su vida laboral fue electricista. Y esas capacidades siempre estuvieron a disposición de la parroquia y los vecinos. Por ejemplo, él fue el autor del reloj de sol que adorna la fachada de San Julián de Somió desde hace años, y también bajo su supervisión comenzó a hacerse el belén monumental en la época navideña.

Cuando la Asociación Vecinal de Somió comenzó a entregar sus premios "ardilla de oro" a personas y entidades destacadas, entre los primeros en quienes pensaron los organizadores fue en Juan Manuel Amado. "Todo el mundo me conoce; yo tenía un negocio de electricidad y mi mujer regentaba la que era conocida como 'la tienda de Peche'; toda la vida hemos estado aquí", contaba entonces como sus méritos. Pero quienes le conocían destacaban muchos otros. "Somió es un barrio encantador, pero me gustaríaque hubiera más comunicación entre los vecinos, hay una especie de incomuniación social, deberíamos abrirnos más", aconsejaba entonces este gran conversador. Otra de sus recomendaciones, que en su día recogió LA NUEVA ESPAÑA en una entrevista, era que Somió no se olvidara de que ocupaba un enclave ideal y favorecido por las condiciones naturales para el cultivo de algunas especies hortofrutícolas. "Yo digo que si en cada parcela de Somió se dedicasen doce metros cuadrados a huerto, la gente obtendría kilos y kilos de hortalizas para casa, y todo ecológico. Por ejemplo, los tomates de Somió siempre tuvieron fama por su calidad", recordaba. Muchos fueron quienes ayer trasladaron su pésame por el fallecimiento de "Peche" a su familia.