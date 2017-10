La oposición tumba las ordenanzas fiscales de Foro para el próximo año

Luján PALACIOS

Foro se ha quedado solo en su defensa de las ordenanzas fiscales para el año que viene. El voto en contra de PSOE, PP y Ciudadanos y la abstención de Xixón Sí Puede e Izquierda Unida ha dejado en suspenso la modificación prevista de las ordenanzas, que se prorrogarán, con argumentos en contra fundamentados, especialmente, en la negativa de Foro a aplicar el IBI diferenciado (o de los ricos, como se conoce popularmente), como recalcó Ana Castaño, portavoz de IU, quien acusó además a Foro de poner en marcha "una tómbola de bajadas de de impuestos"

Ciudadanos afeó al gobierno local que no hubiera tenido en cuenta más que una de las 14 aportaciones que hicieron al borrador de ordenanzas, la referida a la bonificación en la viñeta de los vehículos eléctricos o que usen otro tipo de combustibles no contaminantes. "Teníamos predisposición a negociar, pero hemos tenido la callada por respuesta", recalcó José Carlos Fernández Sarasola, portavoz municipal del grupo, antes de dejar claro a Foro que "se empeñan en subir los impuestos y nosotros defendemos lo contrario".

El PP apostó por un debate más centrado en la reducción del gasto, como indicó Pablo González en su intervención. "Vendría muy bien que además de una rebaja en los impuestos se produjera también una rebaja de gastos", indicó González, partidario de bajar "algunos impuestos en depende de qué situaciones" y "adaptarlos a las circunstancias de cada ciudadano", siempre que además se estudie la forma de reducir el gasto público, haciendo que "algunos de los servicios que se prestan sean asumidos por otra administración, como en el caso del Principado".

Xixón Sí Puede hizo referencia a la necesidad de aplicar una redistribución de la carga impositiva, especialmente en lo que al comercio se refiere. "Hay grandes marcas que podrían asumir más cargas económicas sin problemas y eso sí sería ayudar al pequeño comercio", defendió Nuria Rodríguez antes de señalar que "no se puede bonificar por igual a todo el mundo".

Por su parte, José María Pérez, del PSOE, se mostró especialmente crítico y afeó a Foro que sean "unos artistas de la manipulación", toda vez que "aún no conocemos el marco financiero para el año que viene;no sabemos si hay dinero para afrontar los gastos o no porque no hay una previsión de incremento de gastos". "Seguimos jugando al gato y el ratón", lamentó.

Las tarifas de agua y saneamiento, recogida de basuras, transporte urbano y cementerios, que se congelan, sí han salido adelante con el único voto en contra de IU y la abstención del PSOE.