Satisfacción vecinal con lo que consideran "una gran conquista"

"Hoy es un día para la satisfacción pero mañana hay que ponerse ya a trabajar, no podemos perder un instante más después de 15 años". Adrián Arias, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos se mostró ayer "contento" por el anuncio realizado por el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Fernando Couto, que adelantó el visto bueno del Ministerio de Fomento a la propuesta consistorial de soterrar las vías ferroviarias hasta el apeadero de La Calzada.

"El movimiento vecinal se ha de sentir muy satisfecho porque ha logrado una importante conquista al desbloquear una situación tan compleja", aseveró Arias, que quiso recordar que el soterramiento de las vías "no venía incluido en el planteamiento inicial, es fruto de nuestra lucha".

Arias tildó el anuncio de "una gran noticia, pero no es el fin". Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos "seguimos apoyando la idea de que el soterramiento se extienda hasta Veriña", una idea que, aseveró Arias, "no vamos a dejar morir, si no es ahora, en un futuro proyecto o en próximas inversiones", ya que, enfatiza, "tampoco era fácil que el soterramiento llegase a La Calzada, y lo hemos conseguido".

No obstante, Arias dejó claro que "ya no creemos en actos de fe, un soterramiento requiere una exigencia técnica grande y una gran inversión, por lo que estaremos vigilantes para que este anuncio se concrete en propuestas e inversiones".

El presidente vecinal adelantó que el Consejo Social de la ciudad se reunirá el próximo jueves "para que cuando el proyecto en firme llegue al Consejo de Administración de Gijón al Norte, lo haga con un consenso político y social detrás".

Entre las asociaciones de vecinos de la zona Oeste la noticia dejó una sensación de resignación. "Más vale pájaro en mano, lo aceptamos como el mal menor", aseguró en el día de ayer Salvador Menéndez, presidente de la Asociación de Vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada. "Algo se está haciendo de todas las cosas que siempre reivindicamos", explicó Menéndez, quien destapa el gran caballo de batalla de los vecinos de la zona Oeste gijonesa: "Seguimos reivindicando que el soterramiento llegue hasta Veriña".

Javier Palacios, presidente de la Asociación de Vecinos "Pando" de Poniente entiende que esta noticia "viene a solucionar parte del problema, pero es insuficiente". Para Palacios, "se ha de buscar cohesionar la ciudad hacia la zona oeste", por lo que, enfatiza, "el soterramiento se ha de llevar hasta Veriña".

Una de las asociaciones vecinales más críticas fue "Atalía" de El Natahoyo. "Menos es nada, pero no estamos conformes", explicitó su presidente, Álvaro Tuero, que tildó de "parche" la solución propuesta por Ayuntamiento y Ministerio de Fomento. "Desde que empezó este tema de la integración ferroviaria hace 15 años, siempre defendimos a capa y espada que el soterramiento tiene que llegar hasta Veriña", enfatizó Tuero. "la zona oeste queda partida en dos, vale muy poco", expresó.

"Donde tiene que llegar es a Veriña, merecemos tener los mismos equipamientos que el resto de la ciudad", arguyó Amancio López, presidente de la Asociación de Vecinos "San Martín" de Veriña. "Es algo muy necesario y que llevamos mucho tiempo pidiendo", enfatizó el representante vecinal veriñés, que aseguró que "seguiremos reclamando que llegue a Veriña, es una necesidad y sería muy positivo para toda la zona oeste".