El jefe de la Comandancia de Gijón denuncia "un elevado grado de violencia" contra los guardias civiles en Cataluña

La Comandancia de la Guardia Civil de Gijón celebró hoy la fiesta de su patrona, Nuestra Señora del Pilar, con la situación vivida en Cataluña muy presente. Tanto que a la entrada del cuartel de Contrueces hay desde hace varios días pancartas de ciudadanos mostrando su apoyo a la Benemérita por las labores que están realizando sus agentes desplazados a Cataluña.

Pero, sobre todo, el asunto estuvo muy presente en el discurso más esperado, el del teniente coronel jefe de la comandancia, Francisco Javier Puerta. "No puedo pasar por alto los acontecimientos sucedidos en Cataluña estas últimas semanas. No les quiero hablar de política. Les hablo de graves y continuas conductas delictivas que se vienen cometiendo desde hace semanas y que han tenido como objetivo fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y particularmente a los componentes de la Guardia Civil y sus familias", denunció el teniente coronel Puerta.

"Los que viven y trabajan en Cataluña observan con estupor y preocupación cómo algunos de sus vecinos con los que han compartido momentos afables ahora les increpan, les señalan, les intimidan y les coaccionan con odio irracional. Y el resto de guardias civiles desplazados a Cataluña, entre los que se encuentran varias decenas de esta Comandancia, sufren las mismas amenazas y coacciones por el único hecho de ir a defender la legalidad constitucional y el derecho de todos los catalanes", proclamó Puerta ante el numeroso público que quiso acercarse al cuartel de Contrueces para apoyar a la Benemérita en su festividad.

En su mensaje de apoyo, el teniente coronel no se olvidó de "aquellos cuya voz y voluntad no tienen cabida en las actuales instituciones catalanas". Igualmente defendió la actuación de Guardia Civil y Policía Nacional el día del referéndum ilegal. "Algunos parece que vieron únicamente cómo rabiosos policías y guardias civiles arremetían contra personas pacíficas cuyo único delito era el de querer votar. Les voy a contar lo que vi yo: fui testigo de la declaración de ilegalidad de un acto de consulta ciudadana a través de un referéndum; he observado resistencia a que se retirasen las urnas necesarias para ese referéndum; he visto resistencia a que se identificase a las personas que constituyeron las ilegales mesas electorales", señaló antes de añadir una mención a los Mossos d'Esquadra: "Y por último he observado la actuación del Estado ante la, digamos por ahora, relajada intervención del cuerpo policial territorialmente competente".

"Es decir, tengo la imagen de la comisión de un delito, de la participación de personas criminalmente responsables, en calidad unos de autores y otros de cómplices, perfectamente organizadas y aleccionadas que se han amparado en el anonimato que ofrece la masa para favorecer la comisión de un delito. Y, por último, tengo la visión de la actuación de las fuerzas de seguridad, quienes a pesar de los medios de los que podrían haber hecho uso, aún fueron incapaces de impedir la comisión del delito por las consecuencias que hubiese acarreado una actuación más contundente ante la enorme resistencia ejercida para impedir su labor", sentenció antes de calificar de "proporcionalísima" la actuación policial el día del referéndum.

Los actos por la patrona de la Guardia Civil se han visto hoy acortados ante "la ansiedad y la tristeza" por la situación en Cataluña, no celebrándose el habitual desfile y vino español. De hecho, Puerta llegó a hablar de "un elevado grado de violencia" a través de amenazas y ofensas ejercida contra los guardias civiles en Cataluña.

Sí se entregaron distinciones militares concedidas a algunos guardias civiles, del mismo modo que se homenajeó a otros por su retiro y obtuvo una distinción especial el veterano Gabriel Torres Salvador. Los actos terminaron tras la ofrenda en honor a los fallecidos por España y los himnos de la Guardia Civil y nacional.