Las vías irán soterradas hasta La Calzada y Foro pide "unidad para acortar plazos"

"Ya tenemos el 'pack' completo. Ahora sólo falta el dinero..." Con este comentario salía ayer del salón plenario un concejal de la oposición tras una sesión que vino con sorpresa por boca del concejal de Urbanismo, Fernando Couto, quien aprovechó un debate sobre el plan de vías para anunciar -en un tono que viró del triunfalismo a la conciliación- un nuevo logro arrancado en forma de compromiso del Ministerio de Fomento: el nuevo diseño del plan de vías incluirá el soterramiento de las vías hasta el apeadero de La Calzada.

No le pudo venir mejor al gobierno local de Foro la propuesta que llevaba al Pleno ayer Izquierda Unida, en la que reclamaba, entre otras cosas, que el nuevo convenio de Gijón al Norte -sociedad gestora del plan de vías de la que forman parte Ministerio de Fomento, Principado y Ayuntamiento- incluya el soterramiento de las vías hasta Veriña y, en una primera fase, al menos hasta La Calzada, ante el temor de que no se eliminase la barrera ferroviaria en su tramo de la zona oeste y hasta la nueva estación intermodal, que el gobierno central y el local han acordado situar finalmente a la altura del Museo del Ferrocarril. Couto reconoció ayer que esa propuesta -y la más que esperada unanimidad de los grupos políticos municipales en torno a ella- se la hizo llegar al ministerio pero, más allá de eso, contó que desde el gobierno central le confirmaron por teléfono su visto bueno al soterramiento desde el apeadero de La Calzada hasta la futura nueva estación intermodal. Desde la misma y hacia la zona este, el tren circularía por el túnel del metrotrén parando en la estaciones que se habilitarán a lo largo del mismo.

Así todo, el compromiso del ministro Íñigo de la Serna (PP) -ese "pack completo" al que se refería el edil de la oposición a su salida del Pleno- ya incluye varios puntos: la construcción de la nueva estación intermodal a la altura del Museo del Ferrocarril, su conexión con el túnel del metrotrén, la habilitación de las diferentes estaciones a lo largo del mismo y su prolongación hasta el entorno del Hospital de Cabueñes, y, ahora, el soterramiento de las vías en la zona oeste para eliminar la barrera ferroviaria hasta La Calzada.

"Queremos construir sobre los construido, que el plan de vías no sea un guirigay continuo en el Pleno. Gijón tenía falta de peso en Madrid y necesitábamos dar un mensaje político unánime; y se consiguió. Y también desde un punto de vista social. Hicimos lo que pudimos y ahora tenemos un proyecto importante", celebró Couto, que no se olvidó de colgar la medalla a su partido elevando a la categoría de factor decisivo el diputado nacional que tienen y su poder de negociación con el gobierno central del PP al ser su voto "necesario para aprobar presupuestos". Igualmente, Couto incidió en que el gobierno local de Foro lleva mucho tiempo defendiendo el soterramiento de las vías en la zona oeste y que no era algo a lo que habían renunciado. Pero, al mismo tiempo que daba mérito a las gestiones del gobierno local forista del que forma parte, vistió su mensaje de tono conciliador dedicando buenas palabras a todos los grupos de la oposición y apelando al consenso.

"Esto ha llegado a su fin y ahora sólo hace falta que estos acuerdos se reflejen en el nuevo convenio del plan de vías. Y todos (los partidos) tenemos nuestro galón. Gijón ha ganado hoy, todos hemos ganado hoy. A partir de aquí tenemos que conseguir unidad para acortar los plazos. Hemos ganado, lo hemos conseguido, los vecinos de la zona oeste son tan importantes o más que los de la zona este: había que ir ganando paso a paso en Madrid. Esto (el soterramiento hasta La Calzada) se ha desbloqueado ayer (por el martes). Desde aquí, desde el consejo social, debemos ganar mucho peso social, mucha unidad para acortar los plazos con un mensaje único en Madrid. Hemos conseguido que estudio informativo y proyecto constructivo vayan en paralelo, vamos en buen camino", señaló el concejal de Urbanismo, quien alabó la "oposición leal" de todos los grupos políticos municipales en materia del plan de vías.

Couto incidió en que "es posible" acortar plazos y expresó que "nuestro objetivo es que las obras del metrotrén entre el Museo del Ferrocarril y Viesques, así como su conexión al corredor ferroviario Gijón-Oviedo estén licitadas y en ejecución en 2019".