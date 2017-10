El Grupo abre el plazo para repartir hasta 78.000 euros en becas de estudio

El Grupo Covadonga abre a partir de hoy viernes, y hasta el 30 de octubre, el período de solicitud de sus becas de estudio destinadas a los deportistas del club a las que destinará un total de 78.000 euros. Las becas van dirigidas a estudiantes de ESO, Bachiller, Grado Medio o Superior, Universidad, Máster y Doctorado. También se han convocado becas para deportistas incluidos en Centros de Alto Rendimiento, Centros de Tecnificación y deportistas de alto nivel y las denominadas becas para desplazamientos y material deportivo.

Las becas de material están destinadas para que los deportistas las utilicen para la compra del material que el club no aporta: raquetas, bañadores, karategui, etc. Las de desplazamiento serían para entrenamientos o viajes para encuentros amistosos que el club no subvenciona. A las becas del Grupo podrán optar todos los integrantes de las secciones deportivas con licencia federativa en vigor y que cumplan los requisitos establecidos en las bases de cada tipo de beca. También habrá becas para deportistas con diversidad funcional y para el grupo de coros y danzas.