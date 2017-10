Canteli ve crucial la transferencia de tecnología de la Universidad a la industria

El profesor emérito honorífico de la Universidad de Oviedo y exdirector de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, Alfonso Fernández Canteli, hizo ayer un llamamiento para superar "la asignatura todavía pendiente" de orientar la enseñanza e investigación universitaria hacia la transferencia de tecnología a la industria. Única posibilidad que ve Fernández Canteli de que Asturias pueda competir en el futuro con economías emergentes como las de China, India y Corea del Sur.

Canteli pronunció una conferencia en el aula del edificio polivalente de la Escuela Politécnica que desde ayer lleva su nombre. Todo un gesto y un reconocimiento singularizado a su trayectoria que reunió para la ocasión al rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, a dos miembros de la Real Academia de Ingeniería de España, Manuel Doblaré y Enrique Castillo, y a los promotores del homenaje, la Junta de la Escuela, encabezados por el director Juan Carlos Campo. Acompaban a Canteli en el acto su mujer y sus hijos, así como muchos de los que han sido compañeros y discípulos del veterano profesor.

Canteli, lejos de limitarse a recibir los honores con complacencia, se despachó con una conferencia en su tono siempre autocrítico y vehemente, con ese ansia de mejora que le ha distinguido. Así, cuestionó que en la Universidad se valore la rentabilidad de la investigación medida por publicaciones, cuando "la rentabilidad real es la transmisión de tecnología, que es la única posibilidad que tenemos en Asturias de ser competitivos en el futuro. Nos jugamos mucho en esa relación con la industria", apuntó.

En opinión del profesor emérito, la mentalidad que ahora hay en la universidad no beneficia ni a la ingeniería ni al sistema productivo español. "El conocimiento profesional general docente deja de ser importante para centrarse preferentemente en una investigación muy específica. Para el 95% de los alumnos que van a trabajar en el campo profesional no es la mejor premisa de ese profesorado, más preocupado en seguir las exigencias de publicaciones y sexenios que a mejorar la docencia. Mejor hubiera sido procurar un avance de la innovación industrial que nos permitiría encarar el futuro de competencia con China, India y Corea con mejores perspectivas, que en este momento son más bien desoladoras", explicó.

El motivo es que el desarrollo tecnológico y su transferencia a empresas desde la universidad es una condición para la competitividad de la industria, explicó. Por ello, "urge revisar la transmisión del conocimiento que garantice el uso eficiente de la cantidad significativa de recursos públicos que se invierten en esta institución". Canteli puso sobre el tapete la conveniencia de que España copie de Alemania la creación de una red estatal de centros de transferencia tecnológica, como el Fraunhofer Institut, con 60 centros repartidos por Alemania, 18.000 científicos e ingenieros y 1.650 millones de euros de presupuesto anual. En cuanto a la relación con las empresas, también abogó por fomentar la asistencia de profesionales de empresas a clases como oyentes y organizar cursos de actualización de conocimientos para los mismos.

Alfonso Fernández Canteli también apuntó en su conferencia que se intuye una revolución educacional a la que tendrán que adaptarse los docentes "en un horizonte no muy lejano", algo para lo que no se están preparando, dado que no se está exigiendo una "formación continua al profesorado".

El profesor emérito señaló que la Politécnica -al igual que la Universidad en su conjunto- nunca tuvo mejores medios, con un profesorado tan bien formado y productivo y equipamiento e instalaciones excelentes, pese a lo que "se advierte una desaceleración que pone en duda el avance" de la institución académica. Además de que no hay formación continua, también enumeró otros males como la falta de motivación generalizada; el individualismo, que lleva a la fragmentación de grupos de investigación; falta de iniciativa y de adaptación; cambio permanente de los planes de estudio y a peor; burocratización y endogamia en el sistema de promoción del profesorado. El veterano profesor consideró que la solución pasa por hacer modificaciones en el propio plan de estudios, que facilitarían que fuera más eficaz la enseñanza, pero no se quedó ahí. También abogó por un cambio en la estructura universitaria con una organización basada en procesos en lugar de en departamentos, con una estructura administrativa profesionalizada, garantizando así a los gestores "la libertad de toma de decisiones respecto a aquellos a los que administran".

También opinó que "la universidad puede y debe ser considerada una empresa, y como tal debe ser juzgada según sus resultados. La clara necesidad de una profunda reforma estructural de las instituciones de enseñanza, como la universidad, puede tratarse con los métodos de reingeniería que están siendo desarrollados en el ámbito empresarial". Abogó incluso por recuperar en la Politécnica una formación científica básica sólida "y no condicionada a los deseos de los Colegios Profesionales"; revitalizar el trabajo de fin de máster, crear másteres que atraigan al alumnado "y no másteres para justificar el empleo del profesorado"; que los mismos se desarrollen en base a las necesidades de formación y no condicionados "por intereses desde las áreas de conocimiento"; organizar la investigación mediante grupos abiertos; modificar el sistema de elección y organización de la docencia, que actualmente es "abusivo para los nuevos profesores y perjudicial para el alumnado", entre otras muchas ideas.

Tras el prolijo diagnóstico y las múltiples recetas para la Universidad que salieron del discurso de Fernández Canteli cerró el acto el Rector: "todas estas ideas son difíciles de llevar a cabo. Si no, las llevarías a cabo mañana".