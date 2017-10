Catalá refuerza Gijón con un nuevo Juzgado de primera instancia pese al criterio del TSJA

Da igual que la memoria judicial de 2016 elaborada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) diagnosticase otras necesidades. O que, más recientemente, la sala de gobierno del TSJA -el máximo órgano de gestión interna de los juzgados y tribunales de toda la comunidad autónoma- les remitiese un informe advirtiendo de que las urgencias eran otras. A propuesta del representante de la cartera de Justicia, Rafael Catalá, el Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de 93 nuevos juzgados en España. Y, de ellos, tan sólo uno en Asturias: el que será el Juzgado de primera instancia número 12 de Gijón.

El ministerio dirigido por Catalá justifica esta elección para el Principado en función de las necesidades identificadas. "Es esa jurisdicción la que refleja una mayor carga de trabajo en la provincia", afirman sin titubeos en la nota remitida ayer para anunciar su decisión. El problema radica en que esa apreciación para nada coincide con los datos e informes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, quien cada año realiza una memoria con las estadísticas y cifras de todos los juzgados asturianos.

Así pues, la entidad que recaba y valora de primera mano la saturación y volumen de trabajo de los magistrados que trabajan en la región y su órgano de gobierno interno han sido desoídos por parte del gobierno central. Ignacio Vidau Argüelles, presidente de la sala de gobierno del TSJA, no ha querido valorar por ahora la decisión ministerial. Pero la situación de disenso no deja lugar a dudas a tenor de los informes acordados por el órgano que preside. En este sentido, el hecho más clarividente -y reciente- está reflejado en un acuerdo de la sala de gobierno presidida por Vidau fechado el pasado 20 de septiembre. En el mismo se decide dar luz verde a un informe sobre "el Real Decreto que prepara el Ministerio de Justicia para adecuación de la planta judicial a las necesidades existentes". Es decir, el mismo aprobado ayer en el Consejo de Ministros y que otorga a Gijón un Juzgado más de primera instancia.

En ese acuerdo del TSJA, que posteriormente se pone en conocimiento tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Ministerio de Justicia, se reclama a este último que en su aumento de la planta judicial "se priorice la creación de una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial en Gijón o, en el supuesto de unidades judiciales, se tengan en cuenta" otros factores diferentes a la creación de un Juzgado de primera instancia número 12 en la ciudad. En primer lugar, porque "en la actualidad son los juzgados de lo Social de Oviedo y Gijón los que cuentan con refuerzos que palien su sobrecarga de trabajo".

A ello añaden que "en la memoria del 2016 los juzgados de primera instancia de Oviedo superaban la carga de trabajo de Gijón y en la actualidad dicha diferencia se ha incrementado como consecuencia de que el Juzgado que centraliza las cláusulas suelo y otros productos financieros en toda la comunidad autónoma se ha constituido en Oviedo y ha registrado, del 1 de junio al 19 de septiembre de 2017, un total de 1.199 asuntos de esta clase de reparto, de los que se calcula que la mitad proceden del partido judicial de Gijón". Es decir, el TSJA marcaba como prioridades una plaza de magistrado para la Audiencia Provincial con sede en Gijón o paliar la saturación en juzgados de lo Social, que han tenido que ser reforzados de urgencia. Sin embargo, el Ministerio ha optado por crear un nuevo Juzgado de primera instancia en Gijón cuando, además, la carga de trabajo en este tipo de unidades judiciales es mayor en Oviedo. No en vano, según la memoria judicial de Asturias relativa a 2016 en Oviedo se tramitaron 953 asuntos por cada Juzgado de primera instancia frente a los 837 de Gijón.

Dada esta falta de sintonía entre lo reclamado por el órgano de gobierno de los jueces asturianos y lo otorgado por el Ministerio de Justicia está por ver cuál será la reacción desde la sala de gobierno del TSJA presidida por el magistrado Ignacio Vidau.

En Gijón, encantados

Desde Gijón, por su parte, el juez decano Luis Roda se manifiesta contento con la creación de un nuevo Juzgado en la ciudad, aunque aclara que él no tiene nada que decidir en este asunto y, eso sí, le sorprende que el Ministerio desoiga a la sala de gobierno del TSJA. "Como juez decano no pinto nada en este tipo de cuestiones, pero sí digo que tenemos una carga de trabajo excesiva los de primera instancia de Gijón, aunque desconozco datos de los de Oviedo. No tengo ni idea de cómo están en otros sitios, pero que nos ayuden me parece muy bien porque nos alivia un poco", opina.