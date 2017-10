Problemas articulares bajo control

Según el "Informe de prevalencia de enfermedades reumáticas" de la Sociedad Española de Reumatología, más de 10 millones de españoles están afectados por estas patologías. Esta cifra significa que el 22,6% de la población nacional mayor de 20 años padece una enfermedad reumática. Y es más, alrededor del 15% de los españoles sufre reumatismos, y un 40% de la población desarrolla algún dolor músculo-esquelético. Además, son la primera causa de incapacidad laboral, por delante de las enfermedades psiquiátricas. Por ello, no es extraño que sean muchos los ciudadanos que busquen una solución a este problema. Una solución que se llama Atronat Plus, de Conatal, un producto especialmente indicado para reumatitis, artrosis o dolor articular.

El reuma como tal no existe, ya que dentro de reumatología se engloban más de 200 patologías distintas, con identidad propia y que se pueden clasificar en cuatro grandes grupos. El primero es degenerativas, como la artrosis, la enfermedad de las articulaciones y huesos más común, afectando principalmente al cuello, la región lumbar, las rodillas, las caderas y las articulaciones de los dedos. Una dolencia que suele aparecer cuando se degenera el cartílago articular. El segundo grupo son inflamatorias, como la artritis reumatoide, provocada por la inflamación de una articulación, siendo sus síntomas principales la hinchazón de ésta, el dolor y la limitación de movimientos. Asimismo, puede estar o no relacionada con la artrosis, pero mientras la artritis es posible que remita, en el caso de la artrosis, al ser degenerativa, únicamente puede retrasarse lo máximo posible, así como mitigarse sus molestias y dolores. Los dos últimos grupos son patologías metabólicas, como la osteoporosis o la gota y aquéllas que afectan a partes blandas, como fibromialgia, bursitis, tendinitis, etcétera.

Atronat Plus, producto recomendado por Conatal, cuenta con la mejor composición para atajar molestias y dolores. La combinación de magnesio, colágeno, ácido hialurónico, silicio, condroitín sulfato, glucosamina, cúrcuma, vitamina C, cola de caballo y harpagofito lo convierten en el mejor aliado para estas dolencias. Asimismo, está especialmente indicado para deportistas, ya que contribuye al fortalecimiento de músculos, gracias a la alta concentración de silicio, macromineral que favorece la remineralización y restitución del hueso y el cartílago, además de dar flexibilidad a los tendones y paredes vasculares.

Atronat Plus se presenta en envases de 20 sobres líquidos y sus principales componentes, al detalle, son los siguientes:

-Magnesio: Contribuye al funcionamiento normal de los músculos y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.

-Cola de caballo: Ayuda a la regeneración ósea, siendo eficaz en casos de esguinces, distensiones musculares y fracturas de huesos, ya que ayuda al organismo a absorber y fijar el calcio,

-Ácido hialurónico: Entre sus beneficios está el favorecer la hidratación de tejidos, además de tener propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

-Condroitín sulfato; Alivia los síntomas de la artrosis, además de frenar la progresión de la enfermedad.

-Glucosamina: Repara los daños del cartílago desgastado, reduce la molestia y también la inflamación.

-Harpagofito: Tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antirreumáticas. Se utiliza para el tratamiento sintomático de osteoartritis crónica, tendinitis, lumbalgias y ciáticas.

-Colágeno: Se trata de una proteína cuya importancia radica en que genera fibras muy resistentes y flexibles, las cuales forman parte de numerosos tejidos del cuerpo. Está indicado para los deportistas, ya que toda actividad física provoca un desgaste en el tejido cartilaginoso que afecta a las articulaciones, provocando lesiones como tendinitis, artrosis o condromalacias.

-Cúrcuma: Mantiene las articulaciones en perfectas condiciones, evitando que se inflamen y provoquen dolor.

-Vitamina C: Contribuye a la formación normal del colágeno para el funcionamiento de huesos y cartílago.