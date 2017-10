"Nuestro compromiso con el plan de vías ha quedado claro", garantiza Fomento

Una vez anunciados, de palabra, los compromisos estatales con el gobierno local de Gijón sobre el proyecto de integración ferroviaria en Gijón -el último de ellos, el soterramiento de las vías hasta el apeadero de La Calzada- se avecinan días de intenso trabajo para que esos compromisos cuajen en proyectos técnicos. Desde la concejalía de Urbanismo, liderada por Fernando Couto, mantienen casi a diario un contacto - "fluido y constructivo", según fuentes cercanas a la negociación- con el Ministerio de Fomento. Igualmente, Couto mantiene al tanto a diferentes actores de la ciudad sobre la situación, a los que informará definitivamente en un consejo social que estaba previsto inicialmente para este jueves pero que se retrasará hasta el próximo lunes.

El objetivo más inmediato, cerrar un nuevo convenio entre Ministerio, Principado y Ayuntamiento, los tres socios de Gijón al Norte, sociedad gestora del plan de vías. Un nuevo convenio donde queden plasmados los compromisos financieros de las partes y los cambios en el proyecto ferroviario, con la futura estación a la altura del Museo del Ferrocarril.

Desde Madrid, por su parte, recalcan la firmeza de su compromiso. "El Ministerio de Fomento, a través de Adif, ha garantizado que incluirá en el estudio informativo que debe analizar el plan de vías de Gijón el soterramiento hasta La Calzada, atendiendo así una petición del equipo municipal que entendemos que complementa y perfila mejor el plan inicial presentado", señalan fuentes ministeriales, que, por ahora, no concretan el sistema de soterramiento de vías entre la futura estación intermodal y La Calzada. "Para conocer el detalle del desarrollo de la obra será necesario esperar a la redacción definitiva del proyecto que realizan los técnicos", explican.

Desde Adif confirman que la inversión prevista para este soterramiento hasta La Calzada es de un máximo de 36 millones de euros. "Ésta es la estimación que tenemos en Adif, pero evidentemente tendremos que concretarla una vez tengamos los trabajos de redacción del proyecto completados. La ampliación del soterramiento hasta La Calzada será incorporada al texto del convenio que hace unas semanas se envío a Ayuntamiento y Principado", señalan, a lo que agregan: "El compromiso de Adif y del Ministerio de Fomento ha sido desde el comienzo de esta legislatura trabajar pegados al territorio y en colaboración con las distintas instituciones locales y así ha sido también con Gijón y Asturias, con quienes el compromiso ha quedado de manifiesto en las múltiples visitas que tanto el ministro como el presidente de Adif han realizado a esta comunidad para conocer de primera mano las necesidades ferroviarias y plantear soluciones de forma conjunta y sostenible".

Un compromiso en el que cree -o al menos así se traduce de la satisfacción manifestada por Couto- el gobierno local de Foro, así como, obviamente, el grupo municipal del PP, mismo partido que gobierna a nivel nacional. El resto de fuerzas de la oposición local celebran los avances pero con cierto escepticismo.

Especialmente el PSOE. "Desde que Rajoy es presidente y Moriyón alcaldesa, pasamos de un periodo de parálisis total en el plan de vías a uno de frenesí de promesas. Pero detrás de los anuncios no hay un solo estudio técnico realizado por el gobierno", lamenta José María Pérez, su portavoz municipal. "En el proyecto anterior ya se iba suprimir el paso de Carlos Marx, la zona del Humedal hasta Moreda estaba libre de vías, había más de 20.000 metros cuadrados de equipamientos públicos y zonas verdes, actuaciones sobre la avenida de Juan Carlos I y Príncipe de Asturias... Hoy no sabemos lo que tenemos, si se diferencia de esto en algo. No sabemos dónde están los cambios tal y como lo contó Fernando Couto", añade.

David Alonso, concejal de Xixón Sí Puede, destaca, en primer lugar, que "la noticia del soterramiento hasta La Calzada es buena porque se cubren de esta manera todas las necesidades del proyecto: el soterramiento por el oeste, la ampliación hasta Cabueñes por el este y la puesta en funcionamiento del túnel del metrotrén". Eso sí, pide algún hecho que confirme las promesas. "Esperamos que se pueda comenzar a vaciar lo antes posible el túnel inundado para que empiece a ser creíble para la gente de Gijón que este proyecto va en serio", agrega Alonso, quien, sentencia, de forma clara: "Y llegamos a la parte capital: después de 15 años lo único creíble para la gente en Gijón es que todos estos anuncios tengan soporte económico y el nuevo convenio a firmar se comience a ejecutar".

Más "escéptico" se muestra Aurelio Martín, portavoz de IU. "Se eligió la actuación con más inversión, soterrando la estación donde el Museo del Ferrocarril: es una inversión muy considerable, demasiado, incluso", recuerda. Y añade: "Un compromiso con un proyecto de más de 700 millones de euros; teniendo en cuenta lo que ha sido el PP, el déficit público, la bajada de previsiones económicas para el año que viene? Tenemos dudas de que haya más propaganda que realidad en todo ello, el ministro anuncia inversiones millonarias allá por donde va".

José Carlos Fernández Sarasola, concejal de Ciudadanos, también tiene sus dudas. "Por un lado es positivo que anuncien que pueden llegar muchos millones para Gijón, pero somos muy escépticos: no hay fechas previstas, no hay presupuestos reales por ahora. No parece fácil, pero mantendremos cierto optimismo a ver si cumplen con lo que dicen...", razona.