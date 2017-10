Detenido un marroquí por dar continuas palizas a su expareja, que evita denunciar

Él no tiene posibilidad de coartada alguna: la Policía Local le pilló "in fraganti" golpeándola y lanzándola al suelo. Ella, en el momento, reconoce a los agentes que lleva dos meses sufriendo frecuentes agresiones. Justo desde que rompieron. Pero, una vez en dependencias policiales, se echa para atrás y no quiere denunciar su situación. Un caso más de ese desgraciado bucle que se repite todavía demasiado pese a las continuas campañas que animan a las mujeres a denunciar siempre los casos de maltrato. Ocurrió ayer en Gijón.

A. A., de 33 años y nacionalidad marroquí, fue detenido por agentes de la Policía Local que evitaron que fuera a mayores la paliza que le estaba propinando a una joven de 23 años, también nacida en Marruecos, que resultó ser su expareja. Los hechos tuvieron lugar en la avenida de Hermanos Felgueroso en torno a las 3.30 horas de la madrugada del domingo. Desde la cercana Jefatura de la Policía Local se escucharon gritos, motivo por el cual salieron varios agentes a ver qué pasaba y se encontraron con la escena.

Según informó ayer el Ayuntamiento, la joven "presentaba hematomas por distintas partes de su cuerpo". Al ser preguntada por los agentes tras detener a su agresor, "refirió haber llevado múltiples palizas desde que hace dos meses acabaron su relación".

Ante los hechos vistos por la Policía Local y las primeras declaraciones de la víctima, el hombre marroquí de 33 años fue detenido inmediatamente por un presunto delito de violencia de género, motivo por el que fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, haciéndose cargo de las diligencias la Unidad de Familia y Mujer (UFAM). Además, se comprobó que A. A., al que no le constan antecedentes en el país, se encuentra en situación irregular en España, donde le fue denegado el permiso de residencia al no cumplir con los requisitos.

Tras prestar declaración por la mañana en la Comisaría de El Natahoyo, el detenido pasó a disposición judicial. La víctima, por su parte, rechazó interponer denuncia alguna contra él, pese a que en un primer momento relatase a los agentes que lleva dos meses recibiendo palizas. Su falta de colaboración puede atenuar las consecuencias para su agresor, dado que en el momento de la detención sus lesiones eran leves. De ahí la importancia de que se denuncien siempre los casos de maltrato.