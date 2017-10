Desaparece el conocido hostelero de Gijón Chano Castañón, del café Gregorio, pescando en Galicia

Un pescador gijonés desapareció esta mañana en Galicia mientras pescaba en la localidad de Ribadeo, una zona que frecuentaba habitualmente. El pescador se trata del conocido hostelero local Chano Castañón, del café Gregorio. Según fuentes familiares Chano Castañón llegó pasadas las ocho de la mañana a la zona de As Illas, próxima a la playa de As Catedrais, en Ribadeo. Había quedado en llamar a su mujer pasadas las once de la mañana pero llamada nunca se produjo.

La esposa del desaparecido, que ya se ha trasladado desde Gijón hasta la localidad gallega junto a varios hermanos del hostelero, alertó a un amigo de los hechos y éste se puso en contacto con la Guardia Civil al encontrar sólo el coche aparcado próximo a la zona donde se fue a pescar. Pronto comenzó un operativo de búsqueda por tierra, mar y aire que aún no ha dado sus frutos. En el dispositivo han participado equipos de Salvamento Marítimo y Guardia Civil además del helicóptero "Pesca 2" y otras patrullas terrestres.