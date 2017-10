El PSOE exige afrontar con "visión global" la obra de los patios de La Camocha

El Grupo Socialista exigió ayer al gobierno local de Foro que tengan una "visión global" a la hora de encarar la remodelación de los patios de La Camocha. Sobre la mesa hay una cesión de esos espacios del gobierno autonómico al municipal pendiente de flecos para rematarse, una partida de 10.000 euros incorporada al presupuesto municipal de este año a través de una enmienda del PSOE y el diseño de un plan de obras para una primera fase que sólo afecta a tres de la decena de patios. Un diseño que se centra en generar plazas de aparcamiento.

"Seguro que son necesarias plazas de aparcamiento pero hay que plantear la reforma desde una visión más global. Para empezar habría que ensanchar las aceras que ahora existen y que no cumplen con la normativa porque no pasa ni un carrito de bebé. También sería buena zona para ubicar juegos de mayores o para niños... pero hay que pensarlo. No se trata sólo de convertir patios en aparcamientos para salir del paso", sentenció el socialista César González, quien también reivindicó la necesidad de tareas de mantenimiento y limpieza en la cubierta del Mercado de La Camocha.