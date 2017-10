La mejor defensa para gripes y catarros

Un año más, el frío empieza a hacer mella en los organismos y son muchos, tanto niños como adultos, que se ven afectados por resfriados, gripes y catarros. Para evitar estas patologías, o acelerar la recuperación en el caso de sufrir algún problema respiratorio, a una dieta equilibrada y variada, rica en frutas y verduras, las cuales preparan y refuerzan el organismo ante los cambios estacionales, se le debe añadir la ingesta de productos como Bronocho Plus de Conatal, un complemento alimenticio que no sólo favorece el restablecerse de procesos gripales y catarrales, sino que también suaviza y despeja las vías respiratorias, y aumenta las defensas del organismo estimulando el desarrollo del sistema inmunológico. Bronocho Plus, rico en Vitamina C, la cual contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune, se presenta en cajas de 20 sobres y, entre sus ingredientes principales, están los siguientes:

–Liquen de Islandia. Llamado también "musgo de Islandia" por su aspecto, aunque el liquen no es un musgo. Contiene gran cantidad de mucílagos, tiene propiedades antibióticas. También gracias a la liquenina calma la tos irritativa, mejora los síntomas del resfriado y el estado de la mucosidad espesa.

–Drosera. Su nombre viene del griego y significa "cubierta de rocío", crece en zonas pantanosas de alta montaña. La drosera es eficaz contra la tos irritativa, seca o nerviosas, eficaz contra la faringitis, ligero expectorante y también es utilizada en infecciones causadas por estafilococos, neumococos y estreptococos especialmente cuando afectan al sistema respiratorio.

–Shitake. Es un hongo originario de Asia del Este. Es el más consumido del mundo. Actúa reforzando el sistema inmune. También colabora en el descenso de los valores del colesterol en sangre gracias a otro compuesto, la eritadenina. El Shitake es un impulsor del interferón que actúa contra la acción viral y a parte de sus propiedades medicinales tiene muchas propiedades culinarias, su consumo puede ser fresco, congelado o deshidratado y se puede comer a la plancha, cocido o en guarnición.

–Extracto de propóleo. Se trata de una sustancia que recolectan las abejas de las resinas que segregan ciertos árboles y que luego procesan en la colmena, convirtiéndola en antibiótico natural. Presenta acción antibiótica por la presencia del bisabol y acción antibacteriana por la galangina. Estas sustancias son más asimilables que los antibióticos convencionales y su acción antioxidante puede estar relacionada con la inhibición del desarrollo de los virus.

Su actividad viral viene dada por su composición en flavonoides, y posee actividad antimicótica. Los ácidos grasos no saturados presentes en su composición inhiben la oxidación del colesterol y es, por tanto, preventiva de accidentes cardiovasculares.

–Extracto de pino. Se utilizan las yemas de las hojas y de las ramas jóvenes. Está indicado para las afecciones catarrales de las vías respiratorias altas, así como las afecciones bronquiales con abundante mucosidad; se utilizan por vía interna como expectorantes y mucolíticos. Ayuda a reducir los espasmos bronquiales, ejerce una función antiinfecciosa y antibacteriana, disminuye la mucosidad del aparato respiratorio y es un buen antipirético.

–Extracto de Echinácea. Es la planta con mayor potencia para estimularel sistema inmunológico. Se emplea habitualmente la raíz y se utiliza como estimulante del sistema inmunitario, tanto en la prevención como en el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas o crónicas, gripe, catarro, otitis, infecciones bucales o convalecencias.

–Extracto de Llantén. Se utiliza la hoja de la planta al principio de la floración. Su contenido en mucílagos ejerce propiedades suavizantes de las mucosas respiratorias, por lo que se utiliza para curar el dolor de garganta causado por las infecciones. Sus propiedades antibacterianas se aprovechan para eliminar los microorganismos que producen las enfermedades del aparato respiratorio. Actúa como descongestionante y expectorante suave, ayudando a desinflamar las vías respiratorias. Se utiliza en tos, faringitis, laringitis, bronquitis y procesos catarrales.

–Extracto de eucalipto. Es un remedio tradicionalmente eficaz para el tratamiento del catarro, la gripe, bronquitis, dolor de garganta, faringitis, asma, tos, fiebre o sinusitis. Los aceites esenciales del eucalipto ingeridos, se excretan a través de las vías respiratorias por lo que, al disolverse en las mismas, ejercen directamente su poder medicinal.

Posee actividad antimicrobiana y bactericida, es expectorante y oyuda a eliminar el exceso de mocus de las vías respiratorias, además de rebajar la inflamación favoreciendo la respiración y la apertura de las fosas nasales.

–Extracto de tomillo. El tomillo presenta una actividad espasmolítica a nivel de las vías respiratorias, por lo que se utiliza como antitusivo. La actividad expectorante es debida a que el aceite esencial provoca fluidificación de las secrecciones bronquiales que favorecen la eliminación.

Sus compuestos fenólicos, timol y carvacrol tienen actividad bacteriana frente a gérmenes, siendo por ello un antiséptico bucofaríngeo. Está indicado en el tratamiento de las afecciones de las vías respiratorias altas, particularmente las que cursan con tos irritativa, así como para las afecciones bronquiales agudas o crónicas.

Todos estos componentes hacen que Bronocho Plus sea el mejor aliado para prevenir, fortalecer y cuidar nuestro sistema respiratorio, manteniendo a raya virus y bacterias que provocan las temidas gripes y catarros.