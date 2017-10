El presupuesto evitó la moción de censura

El Ayuntamiento de Gijón estuvo hace un año a un paso de que Xixón Sí Puede e IU presentaran una moción de censura para desalojar a la forista Carmen Moriyón de la Alcaldía y recuperar Gijón para la izquierda. Aquel intento quedó desbaratado después de que se aprobaran los presupuestos municipales de 2017, algo sobre lo que IU había advertido que haría difícilmente justificable el asalto a la Alcaldía.

En noviembre del año pasado, a iniciativa de Podemos, se celebraron sendas reuniones en las sedes de este partido y de IU en Gijón. Podemos propuso una moción de censura que encabezara el líder municipal de IU, Aurelio Martín, para evitar así el bloqueo que tuvo lugar al inicio del mandato, cuando las discrepancias sobre quién debería encabezar un gobierno de izquierdas en Gijón impidió un acuerdo entre PSOE y Xixón Sí Puede. El planteamiento del año pasado era que el bastón de mando fuera para IU, como fórmula para facilitar que el PSOE apoyara un gobierno de izquierdas o se retratara negando su apoyo para desbancar a Moriyón.

El asunto no llegó a buen puerto, explican asistentes a las reuniones. IU aceptó el reto, pero insistió en que la moción de censura debía presentarse en el mismo mes de noviembre, antes de la negociación presupuestaria. Advirtió que de aprobarse el presupuesto municipal no tendría justificación una moción de censura, si bien su rechazo podría ser una espoleta que reforzase una hipotética moción posterior.

En vez de lanzar la moción de censura con los ocho concejales de Xixón Sí Puede e IU, buscando el apoyo de los 7 del PSOE, el grupo municipal de Mario Suárez del Fueyo prefirió esperar a que pasara la negociación presupuestaria, planteando a IU retomar el tema en enero de 2017.

El resultado fue que se aprobaron los presupuestos municipales, con las abstenciones de Xixón Sí Puede e IU y el plan para recuperar la alcaldía para la izquierda pasó a mejor vida. Al gobierno local de Foro el acuerdo con Xixón Sí Puede le costó algunas concesiones, como el plan de emergencia social -cuyo funcionamiento y alcance criticaron el miércoles militantes de Podemos en la asamblea de Xixón Sí Puede- pero le permitió afrontar el ejercicio con estabilidad y manteniendo el bastón de mando.

Unidos Podemos

Bastantes voces entre el sector de Podemos que reclama al grupo municipal contundencia con Foro consideran que para las municipales de 2019 no se volverá a repetir la candidatura de unidad popular, sino que se irá a una coalición similar a la que funciona a nivel estatal, Unidos Podemos. Lo que ya no parece viable es una moción de censura, en el último tramo del mandato, por la falta de tiempo suficiente para articular las estructuras de gobierno y un plan de acción. De momento, abogan por que los acercamientos a IU no se den sólo a nivel de dirigentes, sino también entre las bases de ambas formaciones.