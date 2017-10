Un centenar de jardines singulares se quedan sin protección, denuncia el PSOE

El 92% de los 123 jardines singulares protegidos en el actual Catálogo Urbanístico pierden esa protección en la nueva propuesta, que ahora mismo está en periodo de información pública tras su aprobación inicial en el Pleno. Ese es uno de los cambios sustanciales en este documento urbanístico que se tramita en paralelo al Plan General de Ordenación (PGO) y una de las mayores críticas del Grupo Municipal Socialista, cuya edil Begoña Fernández llevó ayer a la comisión de Urbanismo un estudio comparativo de realización propia sobre la situación de los jardines catalogados para hacer llegar la denuncia a todos los grupos municipales. Tanto del gobierno de Foro como de la oposición.

"En ninguno de los siete anexos que se presentan a información pública como teórico resumen de los cambios en el Catálogo se menciona la descatalogación de jardines, que es lo más negativo ", denunció Fernández al tiempo que exigía que se incorpore un estudio sobre estos aspectos al proceso de información pública para que los ciudadanos que quieran presentar alegaciones tengan todos los datos. "Nos dijeron que este era un Catálogo con un mejor proceso participativo, y de ningún modo lo es cuando se oculta información deliberadamente. También nos dijeron que se favorecía una ciudad más sostenible y no es verdad, es justo lo contrario. Esto es un hachazo importante a la ciudad jardín como uno de los elementos más singulares del urbanismo gijonés", sentenció Fernández.

Tras cotejar memorias, anexos y fichas, los socialistas concluyen que con el nuevo catálogo hay 114 jardines que pierden su condición de catalogados. Hay 38 descatalogaciones -cuatro por sentencia judicial y el resto por decisión técnica y aplicando la normativa de arbolado singular a esa flora- y el resto de los antiguos jardines catalogados -casi 80- pasan a tener la nueva consideración de entorno de protección de la vivienda que se ubica en esa zona verde. Entre esos jardines que pasan de tener ficha propia a estar en la ficha del edificio que los habita están algunos tan conocidos como la finca de los Condes de Revillagigedo, La Isla, Solavieya, la Quinta Bauer, el Museo Evaristo Valle, el Palacio de la Riega, la Quinta Bango, La Corolla... La gran mayoría de estos ejemplos de la ciudad jardín del siglo XIX están en la parroquia de Somió.

¿Es sólo un cambio de términos? Desde luego no para el PSOE que adelanta que se abre la puerta a parcelar y edificar en esos jardines históricos de Gijón. La actual normativa para jardines catalogados no impide materializar la edificabilidad no consumida en ese espacio pero prohibe parcelar o hacer subdivisiones con muros o vallas. "Ahora los propietarios podrán redactar un plan especial para reducir esa protección hasta un máximo del 35% y también se admite la posibilidad de edificar en parcelas inferiores a las establecidas como mínimas en el Plan General, que ahora son de 600 metros cuadrados en el suelo de baja densidad", explicó la concejala del Grupo Municipal Socialista.

También hay un cambio en el nivel de protección del arbolado singular. La normativa actual fija que "en ningún caso podrán ser eliminados por suponer un obstáculo para edificar nuevos volúmenes". Una disposición que desaparece en el nuevo texto donde, además, se incluye el matiz de que cuando este arbolado se vea afectado por obras de reparación o reforma de cualquier caso podrán ser transplantados o, en ultimo lugar, talados.

Dentro de esta reforma de los jardines catalogados, el PSOE hace referencia especial a la Quinta de la Peña de Francia, o Quinta del Conde como se la conoce más popularmente, y no sólo porque sea el de mayor envergadura. Fernández concretaba ayer que con la nueva ficha el nivel de protección baja de una superficie de 250.000 metros cuadrados a una de 29.000 y que, por primera vez, deja de ser suelo no urbanizable de protección para convertirlo en suelo no urbanizable de interés. "Donde se permiten los usos hosteleros y hoteleros que se plantean en un proyecto que hay sobre esa zona", denunció la edil socialista, que ya en el Pleno estableció vínculos entre esta operación y el gobierno de Foro Asturias ya que el arquitecto que firma el proyecto es hijo del concejal forista Manuel Arrieta.