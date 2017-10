La música electrónica ya no suena en Almacenes

Agentes de la Policía Local acudieron al mediodía de ayer hasta el número 4 de la calle Almacenes para precintar la sede de la asociación Amigos de la Música Electrónica. Lo hicieron bajo las acusaciones de algunos de los socios de estar sufriendo una persecución municipal. "Somos una asociación que se dedica a promover y ayudar a los dj locales y regionales y nos sentimos sometidos a una campaña de acoso. No nos dejan tranquilos", explica Manuel Navia, en nombre de la entidad. Navia ya ha notificado al Ayuntamiento la intención de interponer una querella criminal contra los funcionarios y miembros de la Policía Local que han ejecutado el cierre del local y otras acciones, como precinto de equipos.

Detrás del cierre por ruidos o falta de licencia, según la explicación oficial, estaría según creen los perjudicados la acumulación de expedientes que tenía el bar The Last, que anteriormente ocupaba el mismo bajo, y cuya titularidad tenía la empresa Hostelería Navia, S. L. y que regentaba el propio Manuel Navia. Empresa que, según dice, ya no existe y en su lugar hay constituida una asociación sin ánimo de lucro. "Están actuando contra una asociación basándose en los expedientes de una empresa que ya no existe. Han precintado equipos y ejecutan un cierre ilegal. Desde el mes de mayo somos una asociación, dada de alta en el registro de asociaciones, con identificación fiscal y todo lo necesario. Me encuentro indefenso porque lo que parece claro es que este Ayuntamiento quiere cerrar este local sea como sea", explica el afectado. The Last tiene 323 socios que para disfrutar de la música electrónica disponen de un local que abre casi a diario, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Los socios no pagan cuota mensual, pero sufragan los gastos que se generan con unas tasas por consumo de bebidas. "Nos recriminan que es un bar encubierto, pero no lo es, es una asociación", sostiene Manuel Navia. El concejal Esteban Aparicio insisten en que "carecen de permisos y si no cumplen con la normativa no pueden tener ahí ninguna sociedad".