"Beatificar a mi padre es un honor, pero siempre supimos que estaba cerca de Dios"

El proceso de beatificación de Carlos García-Mauriño Longoria ha sido una sorpresa aun para la propia familia. De ello nos habla su hija Matilde.

- ¿De dónde era tu padre?

-Nació en Cornellana, aunque su padre era de la casa solar de Bárcena, cerca de Grado, y su madre de la casa solar de Lanio. En aquella época mi abuelo Carlos estaba de juez en Salas, por eso mi padre nació en Cornellana en 1897.

- ¿Cuántos hermanos eran?

-Siete, y él era el segundo. Estudió en la Universidad de Oviedo y le preparó para las oposiciones a Registros su propio padre, una persona cultísima. Su primer destino fue en Belmonte de Miranda, y allí nacieron mis tres hermanos mayores; yo soy la cuarta, y nací en Oviedo, en casa de mis abuelas porque mi padre fue destinado a Burgo de Osma antes de ir a Ronda, donde permanecimos seis años.

- ¿De quién ha partido el inicio del proceso de beatificación?

-De un sacerdote de Alora, que falleció hace dos años, se llamaba don Pedro Sánchez Trujillo. Extrajo de los archivos todos los mártires, pero hizo una criba grande para excluir a los que tuvieran algo que ver con la política o con razones sociales. Así que quedaron sólo los mártires por Cristo, los que hubieran muerto por su fe. Nosotros no le conocíamos.

- ¿Cuándo tuvieron noticia de esto?

-Nos convocaron a los hijos en 2010 en Málaga, porque había que completar los informes. Nos sometimos por separado a un interrogatorio que duró tres horas. Y también preguntaron a las personas que hubieran conocido a mi padre. Los informes pasaron a Roma y nos dijeron que había sido nombrado siervo de Dios. Después de esto no supimos más, hasta que uno mis hermanos, que vive en Sevilla, nos comunicó que iba a ser declarado beato junto con otros 213, para lo que nos convocaron de nuevo. El trabajo de don Pedro era muy completo, pero siempre se cuelan errores, y en efecto a mi padre le habían puesto mal el apellido, Mouriño por Mauriño y que era registrador de otro sitio que no era Ronda. Vamos a revisarlo todo para que vaya a Roma perfecto.

- ¿Tuvieron que viajar a Ronda?

-Yo fui con una de mis hijas. Al principio pensamos que sólo tendrían que acudir dos personas por mártir, pero como no dijeron nada fuimos varios. Posteriormente celebramos una misa en la iglesia de San Pedro y vinieron muchos familiares, éramos 75, y el párroco, Javier Gómez Cuesta, dijo una homilía muy emotiva.

- ¿Cuántos años tenía usted cuando su padre fue asesinado?

-Cinco y medio.

- ¿Tiene recuerdos de él?

-Sí, están marcados a fuego. Mis hermanos mayores ya se han muerto y los restantes eran muy pequeños cuando sucedió todo, así que me pidieron que les hablase yo de él. Fuimos a Ronda y les enseñé dónde era la casa, el colegio... Escribí una carta con los recuerdos, y los vecinos que lo conocieron lo corroboraron todo.

- ¿Cómo son esos recuerdos?

-Dolorosos, desgarradores. El día 18 de julio empezó el alzamiento y el 14 de agosto lo mataron. Sin juicio ni nada. Fue una masacre. Se cuentan muchas cosas, pero yo que viví aquello en primera persona puedo decir que fue una persecución religiosa que ya venía desde el año 30, contra los cristianos exclusivamente. Estas personas no tenían ninguna connotación política, la mayoría eran sacerdotes, seminaristas y algún obispo. Había monjas, catequistas, personas de Acción Católica y seglares fichados por sus manifestaciones de fe. Los martirizaron cruelmente. A un seminarista de 18 años, Juan Huarte, es horrible lo que hicieron con él. Era gente que estaban en sus casas y fueron a buscarlos. Pero quiero hacer hincapié en una cosa: que todos murieron perdonando y jamás oí yo a mis abuelos decir una sola palabra de odio o de rechazo.

- ¿Vivían sus padres?

-Eran aun jóvenes, mi padre tenía 39 años, así que... Era una familia de cristianos viejos, que vivían la fe no como un rito social. El abuelo Carlos, el que formó a mi padre para ser registrador, se murió dejando siete hijos, todos varones menos una mujer, a todos les dio carrera, y su madre, al quedarse viuda, se metió a monja salesa. Y su hija, monja de la Caridad.

-¿Cuántos años tenía su madre cuando ocurrió todo?

-Treinta y dos, y estaba embarazada de cinco meses.

- ¿Qué se siente al tener un padre en los altares?

-Es un honor que nos hace la Iglesia, pero si digo la verdad, nosotros siempre supimos que estaba muy cerca de Dios. Lo dice el Evangelio: "El que da la vida por mí la encontrará".

- ¿Cuál era la mayor virtud de su padre?

-Su fe.

- ¿No tuvo posibilidad de escapar?

-Quizá sí, pero en su diario decía que como no era andaluz no le pasaría nada. Pero se fue la cosa estrechando y ya no quiso dejar el Registro y a su mujer embarazada.

- ¿Se exigen milagros para este proceso?

-No, a los mártires no se los pide la Iglesia. El proceso tardará años.

- Creo que a quien se debería canonizar era a su madre, que se quedó viuda con ocho hijos pequeños siendo tan joven.

-Sí. Se quedó muy marcada, pero murió con 99 años y una cabeza fuera de serie. Hoy día, que el mundo está tan materializado, estos testimonios de fe, aunque no se tengan creencias, algo comunican.

- ¿Le reza a su padre?

-No, le hablo, y me contesta con hechos.

- ¿Sabe quién lo mató?

-Sí, lo supe años después, pero pido a Dios por él.