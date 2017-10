Foro se apoya en el plan de vías y el PGO para negar la parálisis que denuncia la oposición

Un Gijón paralizado por el desgobierno municipal donde una obra ordinaria como reformar Marqués de San Esteban se convierte en una odisea y proyectos de futuro como el plan de vías sólo avanzan en el calendario de las promesas, como dice la oposición municipal de izquierdas y derechas. O un Gijón que ha conseguido desbloquear en los últimos meses el Plan General de Ordenación, avanzar en el proyecto de integración ferroviaria que deseaba la ciudadanía y puede ofrecer desde su ayuntamiento una cobertura social amplía a los vecinos que más lo necesitan, como reivindica el equipo forista que lidera Carmen Moriyón. ¿Cual es el Gijón verdadero? Foro, PSOE, Xixón Sí Puede, PP, IU y Ciudadanos confrontarán sus visiones este martes en el Pleno extraordinario sobre el estado del municipio. Y no parece que se vaya a conseguir un diagnóstico unánime.

De ver el vaso medio lleno se encarga Fernando Couto, portavoz del Grupo Municipal de Foro y del equipo de gobierno. Tras defender los avances que se dan en materia de empleo y actividad económica "siempre al amparo de una concertación social, es decir con consenso" y reivindicar "un esfuerzo que nunca se hizo en esta ciudad en materia de cobertura social, y que no es sólo la renta social", el portavoz forista centra su análisis en "esos proyectos estratégicos para Gijón que trascienden el mandato". Couto habla de "pasos de gigante" en el Plan General de Ordenación y el plan de vías "donde después de muchos años tenemos un acuerdo para conseguir un proyecto de integración ferroviaria que asciende a unos 800 millones de euros y en el que Fomento, Principado y Ayuntamiento tenemos la misma visión". El último avance en el plan ferroviario pasa por el compromiso del Ministerio de Fomento de soterrar las vías desde La Calzada lo que servirá al Ayuntamiento para poder ejecutar los proyectos pendientes de desdoblamiento de la avenida de Juan Carlos I y la conversión en bulevar de la avenida del Príncipe de Asturias.

¿Y qué piensa el gobierno de la ejecución de obras que tantas quejas recibe de los vecinos? "Es evidente que el kilometrín tuvo sus retrasos y Marqués de San Esteban no es lo que todos esperábamos pero hay que diferenciar lo anecdótico del trabajo diario. Ahora mismo hay 138 proyectos en marcha, que uno o dos o más no salgan bien no significa que haya un problema en obras públicas", explica el forista.

Donde Couto ve avances José María Pérez, portavoz del PSOE ve estancamiento y parálisis. "La situación de Gijón sigue siendo igual de mala que hace un año, peor en el sentido de que ha pasado un año sin que se subsanen los problemas. En el debate del año pasado ya se nos habló del PGO como un gran éxito y el éxito es que se está repitiendo el trámite que se hizo en 2016 y en cuanto al plan de vías seguimos igual... promesas, promesas", explica el líder del principal partido de la oposición. Pérez habla del descontrol de un gobierno que "gestiona mal el día a día y no tiene ningún interés en hablar del futuro de la ciudad". Y denuncia el acoso de Foro a los planes de empleo, el fracaso en la implantación real de la renta social "que iba a ser la gran medida que iba a resolver la crisis social" y la ausencia de nuevas estratégicas para dinamizar la economía local . "Ya ni siquiera siguen la inercia, ahora el gran logro es un proyecto para ampliar 600 metros un edificio del Parque Tecnológico, que ellos mismos anunciaron hace dos años", ironiza Pérez.

En sus críticas, el edil socialista hace referencia también a una queja común y constante de la oposición al gobierno de Foro: el incumplimiento de los acuerdos que se toman en el Pleno. "Foro no ejecuta los acuerdos plenarios, ni siquiera los que ellos mismos votan a favor", remata.

"Al final todo sigue igual que hace un año y hay un alto nivel de incumplimiento de todos los asuntos. Incumplimientos que no tienen que ver en muchos casos con la falta de un presupuesto o la falta de personal sino con los problemas de gestión y con esa situación de inercia e incapacidad de este gobierno. La sensación es de desgobierno", concreta Aurelio Martín desde Izquierda Unida. Martín ve falta de liderazgo político dentro de la Casa Consistorial y cuando se va fuera, por ejemplo para analizar el plan de vías, sólo ve "promesas. Nada más". Martín también se apunta a la queja sobre la ejecución de obras públicas. "Nos conformaríamos con que nos dijeran una obra significativa que se haya ejecutado bien, en tiempo y ajustada al presupuesto", ironiza.

Mario Suárez del Fueyo, portavoz de Xixón Sí Puede, aprovechará este pleno para exigir del gobierno forista avances en dos acciones muy concretas con las que su grupo está comprometido: la ampliación de la renta social para llegar también a quienes no tienen ningún tipo de ingresos y el cumplimiento del acuerdo plenario sobre la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio. Una mirada al último año hace asegurar a Suárez del Fueyo que "hubo algunos avances, el fundamental es la renta social, pero seguimos en la misma situación de marasmo que ya denunciamos antes". Desde Xixón Sí Puede se da a Foro un suspenso en temas como las ordenanzas fiscales, el diseño del plan de movilidad, la ejecución de obras y la participación ciudadana "donde no logra encontrar la horma del zapato de lo que esta ciudad entiende como participación". Y otro matiz a tener en cuenta: "la represión a la cultura en la calle. La multa a la banda de gaitas Villa de Xixón fue un hito en esta ciudad".

No es ajeno XSP al análisis de otras cuestiones más globales como el planeamiento urbanístico, la contaminación o el plan de vías, al que le pone un pero más que claro. "No sirve de nada todo lo que tenemos ahora si no se pone en dinero. Sólo son avances en las promesas", asegura Suárez del Fueyo.

"Todo lo que depende exclusivamente de Foro está parado, no funciona; lo que se pone en marcha es lo que depende de otras administraciones", asegura Mariano Marín, portavoz del PP, poniendo como ejemplo el plan de vías a partir de los últimos compromisos del Ministerio de Fomento, en manos del PP. Marín no tiene tan claros los avances con el Plan General "que apoyamos por responsabilidad, porque el urbanismo local necesita seguridad jurídica, pero que tiene muchas cosas que no nos gustan" y es muy crítico con las obras públicas. "Al final las competencias propias del Ayuntamiento son las que están abandonadas", sentencian desde el PP, que achaca parte de las culpas al proceso de "podemización" de Foro.

Al igual que lo hace José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, para quien "parte de los problemas es el escoramiento a la izquierda de este gobierno". Aunque el mayor problema que ven es que "ese mito de la buena gestión de Foro se ha caído. No son capaces de gestionar ni las pequeñas obras ni los grandes proyectos. Gijón lleva paralizado desde 2015, la ciudad no puede estar siempre pendiente del plan de vías". Ciudadanos tiende su mano a la Alcaldesa para recuperar la senda de la política de centro mientras le reprocha, por ejemplo, los riegos económicos que soporta el Ayuntamiento con la puesta en marcha de la renta social y la gestión de Divertia.