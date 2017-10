Enagás espera poner en servicio en 2019 la regasificadora de El Musel

El director general de infraestructuras de Enagás, Claudio Rodríguez Suárez, aseguró ayer en Oviedo, durante unas jornadas sobre el mantenimiento en la industria que se celebraron en la Escuela de Ingeniería de Minas, que confía en que la regasificadora del Puerto de Gijón pueda entrar en funcionamiento a lo largo del año 2019. Así, estima que el real decreto que despierte a la instalación de la hibernación en la que permanece sumida desde 2012 puede estar ya aprobado a finales de este mismo año. Pero no será el único obstáculo a superar. La empresa también está obligada a actualizar la autorización administrativa e impulsar un nuevo estudio ambiental y, además, a justificar viabilidad comercial de la planta. Todo eso llevará como mucho dos años.

No obstante, Rodríguez reconoce que todo dependerá de la agilidad de los trámites administrativos y de lo que todo este papeleo se pueda alargar. Aunque calcula que una vez publicado el real decreto para que la "planta esté operativa pasarán un año y medio o dos".

De lo que no duda Claudio Rodríguez es de la viabilidad comercial de la regasificadora gijonesa. "El gas natural licuado (GNL) tiene diversas aplicaciones como combustible; en los propios puertos se puede utilizar para mover grúas, remolcadores... Con lo cual la propia actividad marítima asociada a la actividad de los puertos va a requerir GNL", señaló. De hecho, aseguró que, por su posición, el gijonés es un puerto que definió como "core" (núcleo) de la red europea, por lo que tendrá un papel clave para el suministro de este combustible.

El directivo explicó también que Enagás está liderando un proyecto europeo para que en 2025 los puertos principales de la red europea tengan puntos de recarga de gas natural y almacenaje, lo que se conoce como "bunkering". "Gracias a ese proyecto en España, esos puntos de recarga serán una realidad en 2020, cinco años antes, mucho antes que en el resto de Europa", señaló. Ya hay un barco (un buque de Balearia), señaló, en el Puerto de Barcelona que utiliza GNL como combustible para generar electricidad dentro. Precisamente, Balearia es la empresa interesada en retomar el servicio de la autopista del mar entre Gijón y Nantes.

Rodríguez considera, además, que la litigiosidad en los tribunales, que aún no ha superado del todo la planta, no van a retrasar ni interrumpir a los trámites administrativos. Esta semana se ha conocido una reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que da la razón al Ministerio de Energía, contra el criterio de Equo, y no obliga a demoler la instalación, como reclamaban los ecologistas. No obstante, este no es el último paso judicial que de esta resolución, ya que la decisión aún puede ser recurrida. Equo ya dijo que estudia hacerlo. El director general de Enagás aseguró que "nuestra vista la tenemos únicamente puesta en la aprobación del real decreto".

Las jornadas en las que participó Rodríguez, organizadas por la Asociación Española de Mantenimiento y la Escuela de Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo, también se incluyó una visita a la regasificadora.