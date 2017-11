Se confirma la batalla por liderar el PSOE de Gijón

La carrera electoral interna en el PSOE de Gijón ya se ha abierto de forma oficial y, con ello, los anuncios ya públicos y expresos de candidatos -cuyos nombres ya se conocían- a liderar la mayor agrupación socialista de Asturias tras poner fin a la gestora actual.

Ese paso lo ha dado hoy José Ramón "Monchu" García, quien actualmente es concejal en el Ayuntamiento. "Muchos y muchas me habéis hecho llegar vuestro aliento estos días y me habéis animado a dar el paso. Me habéis transmitido que en una situación como la actual, en la que la sociedad demanda al partido más presencia en la calle, más participación, más cooperación dentro la izquierda social y política, más audacia y más frescura, mi trayectoria vital, social y política puede contribuir positivamente a construir un proyecto que consiga recuperar la confianza de nuestra gente", ha publicado en Facebook, donde ha mostrado su intención de formar una candidatura integradora y su opinión de que "hay que abandonar el esquema clásico de bloques y familias, de mayorías y minorías" dentro del PSOE.

A este anuncio hay que añadir la ya confirmada candidatura de la exconcejala Dulce Gallego, quien también se ha manifestado sobre el proceso. "Hay una cierta desorientación en las decisiones que hemos tomado estos últimos años y parece que un cierto vértigo nos lleva a repetir los mismos errores, las mismas formas y las mismas decisiones, como si las respuestas que recibimos de la ciudadanía no fuesen suficientemente claras y fuesen ellos quienes están equivocados y no nosotros", ha señalado. Igualmente cree que "al final la Asamblea Congresual habrá tenido éxito si el mensaje del socialismo gijonés incluye una imagen de unión, con una ejecutiva de perfiles, plural, en la que estén representados todos, o los más, con personas que conozcan Gijón, capaces de poner en marcha una propuesta de trabajo que aporte certezas de futuro".

Igualmente hay corrientes alternativas. Como es el caso de la que intenta alzar al aspirante César González Herrerías, proveniente del sector más crítico con las últimas direcciones socialistas en Gijón.

Pero, además, se están produciendo otros movimientos que podrían desencadenar en nuevas candidaturas. Así, por ejemplo, desde facebook algunos militantes están haciendo llamamiento a una reunión la próxima semana para "desde la libertad, la igualdad, la transparencia, la participación decidir entre todos que es lo que creemos mejor para Gijón y para nuestra Agrupación Municipal Socialista". Este sector, representado, entre otros, por el exedil Iván Álvarez Raja, se muestra crítico con la gestora actual liderada por José María Pérez y su forma de encauzar el proceso electoral: "Hay dudas aún: si va a haber informe de gestión, que no quieren dar ni las cuentas, si va a haber ponencia, porque aquí para algunos esto solo es una guerra de poder, de puestinos, nada de debates (eso era antes cuando iban tan atrás en toda Asturias), si será asamblea o congreso, porque aquí hay agrupaciones de distrito..." Igualmente muestra su oposición a "una candidatura del aparato que parte con ventaja de interpretar las reglas, de disponer de los censos, de tener a su disposición todos los medios materiales, humanos y económicos de la agrupación".

Así pues, aún con mensajes a favor de la integración y la unidad desde las diferentes candidaturas, las espadas están en lo alto en la Agrupación Socialista de Gijón. Una batalla que todavía puede generar sorpresas.