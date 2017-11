Dos años de cárcel por agredir sexualmente a su casera en Gijón

El hombre acusado de golpear, abusar sexualmente de su casera e intentar violarla el día en que ella le echó de su casa ha aceptado esta mañana la pena de dos años de cárcel después de llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal -le pedía cinco años y seis meses de prisión- al apreciar el atenuante de reparación del daño causado pues el procesado ya había indemnizado a la víctima con 2.000 euros.

El juicio por estos hechos, ocurridos en marzo de 2016, se inició el pasado 19 de octubre con la declaración del acusado y la de un Policía Nacional que auxilió a la mujer tras haber sufrido la agresión. Esta mujer no se presentó a la vista oral y en consecuencia se pospuso la vista oral hasta esta mañana. Pero hoy tampoco compareció la acusada que denunció estos hechos y que no ejerció la acusación particular. Durante el juicio de esta mañana el abogado defensor, José Manuel Graña, logró un acuerdo con la Fiscalía para rebajar sus pretensiones de prisión de cinco años y medio a dos años de cárcel. Esta rebaja fue posible gracias a que se apreció el atenuante de reparación.

Según el escrito de Fiscalía, víctima y acusado compartían casa. La mujer alquiló al encausado una habitación de la vivienda, en la que moran también sus hijos de 11 y 9 años, a finales de marzo de 2016. Desde ese día, y según la Fiscalía de Área de Gijón, el hombre "venía haciendo proposiciones para mantener relaciones sexuales desde el primer día de su estancia" en la casa. Propuestas que iban acompañadas de tocamientos en los pechos y nalgas de la mujer, que insistió en repetidas ocasiones que no quería tener con él ningún tipo de relación. Para evitar males mayores con sus hijos menores, la mujer optó el 2 de abril por pedirle que recogiera sus cosas y abandonase la vivienda. Un ruego que desencadenó en una discusión entre ambos y que acabó en amenazas por parte de él. En torno a las diez de la noche el acusado volvió al domicilio y agarró por la pechera del pijama a la mujer dando inicio a un forcejeo en el que "el procesado la asió por el cabello y le propinó un bofetón, arrastrándola hacia la habitación con el fin de mantener relaciones sexuales con ella".