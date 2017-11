El concejal José Ramón García se postula para liderar el PSOE gijonés

El concejal José Ramón García oficializó ayer, mediante un mensaje a través de las redes sociales, su candidatura a la secretaría general del PSOE de Gijón. "Muchos y muchas me habéis hecho llegar vuestro aliento estos días y me habéis animado a dar el paso. Me habéis transmitido que en una situación como la actual, en la que la sociedad demanda al partido más presencia en la calle, más participación, más cooperación dentro de la izquierda social y política, más audacia y más frescura, mi trayectoria vital, social y política puede contribuir positivamente a construir un proyecto que consiga recuperar la confianza de nuestra gente", publicó en Facebook, expresando su intención de formar una candidatura integradora y su opinión de que "hay que abandonar el esquema clásico de bloques y familias, de mayorías y minorías" dentro del PSOE.

A este anuncio hay que añadir la ya confirmada candidatura de la exconcejala Dulce Gallego, quien también había indicado que "hay una cierta desorientación en las decisiones que hemos tomado estos últimos años y parece que un cierto vértigo nos lleva a repetir los mismos errores, las mismas formas y las mismas decisiones, como si las respuestas que recibimos de la ciudadanía no fuesen suficientemente claras y fuesen ellos quienes están equivocados y no nosotros".

En esta batalla por el control del PSOE gijonés también hay corrientes alternativas, como es la que promueve César González Herrerías, del sector más crítico con las últimas direcciones socialistas en Gijón.

Además, se están produciendo otros movimientos que podrían desencadenar en nuevas candidaturas, como el representado por el exedil Iván Álvarez Raja, crítico con la gestora actual liderada por José María Pérez.