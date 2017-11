Atacan el bar de Gijón anti-independentista: "Mentes fascistas, espero que os hundan el negocio"

No pudieron ir al bar en persona y decidieron atacar su reputación on-line. Cientos de personas han utilizado a lo largo de las últimas horas la página de reseñas de Google para acabar con la reputación del bar de Gijón que colgó un cartel en el que se decía "no aceptar a independentistas". Actualmente el bar cuenta con una puntuación media de uno sobre cinto (de las peores de toda España). Se han dejado en su página casi 400 comentarios.

Estas son algunas de las opiniones.

"Que vergüenza. Soy de Gijón y tengo un problema dental, cierto que hablo un poco raro, el otro día la dueña del Bar, Yolanda, al pedirle el café por la mañana me confundió con una catalana y me echo de su local. Lo fuerte es que iba con mi mascota y todavía está dentro del bar."

"Por lo visto la mentalidad de los dueños deja mucho que desear, se ve que discriminan a la clientela, si eres independentista no te dejan entrar.....Lamentable! Yo lo tengo claro, cuando vaya s Gijón sé dónde no voy a ir.... Será por bares!!!"

"Con lo que me gusta Asturias... ya sé de un sitio que no tengo que acercarme ni a 100 metros. Qué asquito!!"

"I went there and I got sick. Bad food. I was ill for days. Don't go there is awful! Also people were so unkind and rude"

"Los que opinan no conocen de nada el local ni a sus dueños. Que tire la primera piedra el que nunca haya cometido un error al actuar lleno de frustración. Si esta gente solo ha tenido problemas con gente de esa ideología la impotencia les pudo pero para nada es gente fascista y además la dueña siempre se ha implicado en ayudar a los demás, muchas veces sacrificándose ella"

"Mentes fascistas! Espero que se os hunda el negocio! P.D.: Una catalana y orgullosa de serlo. Y no discrimino a nadie por su lugar de nacimiento"

"No pongo un pié ahí ni aunque sea el único bar del mundo. Consideran mejor a las mascotas que a cualquier persona que tenga ideas diferentes a las suyas. Sólo les deseo que el karma les pague bien....".

"No he ido nunca ni pienso ir en mi vida, pues soy independentista. A partir de hoy el tu cafe pasa a llamarse Nazi cafe. gracias por su odio",