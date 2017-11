Un Starbucks chino plagia a una diseñadora gijonesa

Internet no tiene fronteras. Ni para lo bueno ni para lo malo. Una diseñadora gijonesa muy conocida y con más de 150.000 seguidores en redes sociales acaba de denunciar en su perfil de Instagram el plagio que sufrió por parte de un Starbucks chino del que, además, se enteró gracias a una de sus seguidoras.



"Si me seguís desde hace algún tiempo conoceréis mi ilustración de los zorritos abrazados, muchos me la habéis comprado como print o postal. Pues bien, hoy una seguidora mía me ha hecho saber que, ni más ni menos que un Starbucks de la mismísima China está regalando en plan promocional estas pegatinas que veis a la derecha de mi ilustración", señala la ilustradora definiéndose como "muy harta" de plagios y robos sobre todo en casos en los que, como este, hay una gran empresa detrás de lo sucedido.