La patronal del transporte denuncia la pasividad policial contra los piquetes en la huelga de Cataluña

El vicepresidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC, principal patronal del sector en España) y presidente de la patronal asturiana Asetra, Ovidio de la Roza, denunció esta mañana la nula actuación de las fuerzas de seguridad para impedir la actuación de los piquetes en la huelga general de Cataluña, que ha colapsado el transporte de mercancías por carretera. La huelga está impidiendo el tránsito por la frontera francesa, que habitualmente es de unos 9.000 camiones al día. Además, De La Roza señala que la huelga está afectando a unos 300 camioneros asturianos que realizan portes hacia o desde Cataluña.

"Cataluña está absolutamente colapsada en estos momentos, todas las autopistas y todas las vías. Nosotros hemos llamado al Ministerio (del Interior) y la respuesta ha sido de mucha tibieza; el día está perdido", señala Ovidio de la Roza, quien reprocha que no haya habido ninguna actuación contra los piquetes ni por los Mossos ni por la Guardia Civil ni por la Policía en una huelga que a su juicio es ilegal por ser de carácter político.

"Las pérdidas económicas serán millonarias" para las empresas, en especial para las de Cataluña, muchas de las cuales no han podido trabajar con normalidad al no haber recibido los suministros necesarios. De la Roza recuerda que muchas empresas no suelen trabajar con stocks, sino que planifican la recepción de sus aprovisionamientos según los van necesitando. El vicepresidente de CNTC recuerda que en España el 85% de las mercancías "se mueven por carretera".

Ovidio de la Roza también indicó que hay algunas empresas del sector del transporte por carretera entre las que han trasladado su sede de Cataluña, en especial las relacionadas con el transporte de mercancías peligrosas vinculadas al polo químico de Tarragona, y que en el caso de que esta comunidad autónoma lograra independizarse habría muchas más, que dispondrían de seis meses para trasladarse a otro lugar de España y no perder así la licencia comunitaria europea de transporte.

El presidente de Asetra hizo estas consideraciones en el transcurso de una rueda de prensa que ofreció esta mañana para presentar el V Foro del Transporte Multimodal que Asetra organiza en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón el próximo viernes, que facilitará la reunión de representantes de las administraciones central, autonómica y local con altos ejecutivos de Balearia para hablar sobre el proyecto para relanzar la autopista del mar entre el puerto gijonés de El Musel y el francés de Montoir de Bretagne (Nantes-Saint Nazaire).