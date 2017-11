Fernández Ardura pide en el PSOE de Gijón "el mismo cambio que en Asturias y en España"

"Reclamamos para Gijón el mismo cambio que se ha producido en España y en Asturias". Iván Fernández Ardura, el candidato a la secretaría general del PSOE de Gijón que cuenta con el respaldo del grupo actualmente hegemónico en la FSA, resumió ayer con esta frase el manifiesto con el que concurre a estas elecciones internas de la Agrupación Socialista de Gijón. Un manifiesto que incluye, entre otras cosas que los candidatos a integrar las listas electorales "pasen por una supervisión individualizada de la militancia que valore su capacidad, sus valores y su validez".

Otro de los candidatos en liza en este proceso interno, el concejal José Ramón García, cuestionó que Fernández Ardura se postule como el candidato del sector barbonista indicando que "yo no escuché al secretario general autonómico decir que apoya a nadie". Fernández Ardura le respondió ayer recordando el distinto posicionamiento que tuvieron ambos durante las elecciones a la secretaría general de la FSA, que ganó Adrián Barbón. Iván Fernández Ardura recordó que "ha habido algún compañero que ha tenido a bien sacar los artículos con la opinión que tenía Monchu sobre Adrián Barbón en el proceso anterior. Si vamos a competir entre esa posición y la mía que ha sido la de defensa total del cambio en Asturias, entonces evidentemente cada uno puede sacar las conclusiones que quiera", a lo que añadió que Adrián Barbón "lógicamente, como secretario general de la FSA, no tiene que pronunciarse y además me parece muy bien que no lo haga".

Iván Fernández Ardura está intentando alcanzar acuerdos con el resto de candidaturas. Ayer anunció la integración en su propuesta de ejecutiva del líder de la candidatura Socialistas por Xixón, César González Herrerías. El acuerdo se ha producido con el rechazo de una parte de Socialistas por Gijón, que denunció presiones de los barbonistas, algo que ayer negaron tanto Fernández Ardura como González Herrerías. El candidato del sector oficial de la FSA también mantiene conversaciones con la candidatura encabezada por la exconcejala Dulce Gallego Canteli, con la que hay un "acercamiento" sin que aún se haya alcanzado un acuerdo.

Con quien será más difícil un acuerdo será con Monchu García, apuntó, si bien matizó respecto a la posibilidad de acuerdo que "en todo caso, tendremos que profundizar a ver si hay alguna posibilidad de que sea posible, pero desde luego lo plantearé".