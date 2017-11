Los bañistas vuelven a San Lorenzo (a finales de noviembre)

Las temperaturas poco frecuentes que se están registrando estos días en Asturias y que han elevado los termómetros más allá de los 20 grados han vuelto a llevar los bañistas a la playa de San Lorenzo. A lo largo de toda la mañana muchos se acercaron al principal arenal de la ciudad para darse un baño en el Cantábrico.

La situación no es del todo nueva. De hecho según los datos de los expertos el pasado mes de octubre fue uno de los más secos de los últimos 45 años. Y parece que la cosa no va a cambiar. Esta semana las lluvias no llegarán hasta el miércoles y, según la Agencia Estatal de Meteorología, serán "muy débiles".

El día de hoy han sido noticia también los contrastes de temperaturas. No en vano el mercurio ha empezado el día muy bajo en el Principado (con mínimas de 0,3 grados negativos en Tineo) y ha ido ascendiendo poco a poco hasta los 18 del campus de Gijón.