La 55 edición del FICX ya tiene vencedores

El jurado del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) eligió esta mañana a los vencedores de todas las categorías de esta 55 edición. La película francesa "En attendant les barbares" de Eugène Green, fue la gran vencedora de esta edición, al alzarse con el gran premio, el "Principado de Asturias" a mejor largometraje.

El punto emotivo lo puso el galardón póstumo al fenecido Harry Dean Stanton, que se llevó el premio Aisge al mejor actor por su papel en "Lucky".

La otra gran triunfadora fue la debutante Ana Urushadze que con su película "Scary Mother", producida a caballo entre Georgia y Estonia, que se llevó el premio a la mejor dirección, el premio del jurado joven a mejor largometraje de la sección oficial y el premio a mejor fotografía.

En el territorio patrio, el premio a la mejor película española fue para "Lo que dirán", de Nila Núñez, que se llevó igualmente el premio a RCService a la directora de la mejor película española.

Como anécdota, el premio del público a la mejor película fue para "El equipo de mi barrio", de Rafa de los Arcos sobre el Unión Club de Ceares gijonés.



Relación completa de premiados:

Premio DCP deluxe push play work-in-progress session: "Puerto deseado" de Diana Toucedo.

Premio Nuevos realizadores del Principado de Asturias: "La Distancia" de Fernando Lorenzana.

Premio Proyecto corto Movistar + / Pecera Estudio 2017: "Khuruf" presentado por Kuttuna Films y dirigido por Kepa Sojo.

Premio Laboral cinema cortos del Día d'Asturies: "Ciruela de agua dulce" de Roberto Canuto y Xu Xiaoxi.

Premio Día D'Asturies al mejor cortometraje: "Aprieta pero raramente ahoga" de David Pérez Sañudo.

Premio Día d´Asturies al mejor largometraje: "En modo silencio" de Teresa Marcos.

Premio al mejor largometraje dirigido por una mujer: "El orden divino" de Petra Volpe.

Premio Alma al mejor guión de película española: Marc Recha por "La vida lliure".

Premio RCService a la directora de la mejor película española: Nila Núñez por "Lo que dirán".

Premio mejor película española: "Lo que dirán" de Nila Núñez.

Premio del público a la mejor película: "El equipo de mi barrio" de Rafa de los Arcos.

Premio Enfants Terribles: "Zombillenium" de Arthur de Pins y Alexis Ducord.

Premio al mejor director de la competición internacional Rellumes: Ben Rusell por "Good Luck".

Premio al mejor largometraje de la categoría internacional Rellumes: "Manuel" de Dario Albertini.

Premio del jurado joven al mejor cortometraje: "Gros Chagrin" de Céline Devaux.

Premio del jurado joven al mejor largometraje de la sección oficial: "Scary Mother" de Ana Urushadze.

Premio Principado de Asturias al mejor cortometraje: "La bouche" de Camilo Restrepo.

Premio especial del jurado: "En attendant les hirondelles" de Karim Moussaoui.

Premio a la mejor banda sonora: Elvis Kuehn por "Lucky".

Premio "Gil Parrondo" a la mejor dirección artística: Hamid Boughara por "En attendant les hirondelles".

Premio a la mejor dirección de fotografía: Konstantin Mindia Esadze por "Scary Mother".

Premio al mejor guión: Stephan Komandarev y Simeon Ventsislavov por "Destinos".

Premio Aisge al mejor actor: Harry Dean Stanton por "Lucky".

Premio Aisge a la mejor actriz: Kim Min-hee por "On the Beach at Night Alone".

Premio a la mejor dirección: Ana Urushadze por "Scary Mother".

Premio Principado de Asturias al mejor largometraje: "En attendant les barbares" de Eugène Green.