"Más no puedo hacer fía, por chillar el cachopo no va a salir antes": la original respuesta de un restaurante de Gijón a un cliente "criticón"

Los propietarios de restaurantes y cafeterías prestan cada vez más importancia a los comentarios de los clientes en internet. No es para menos. ¿Quién no ha buscado en la web referencias sobre un local antes de reservar? Es por eso que en ocasiones los empresarios tienen que lidiar con situaciones poco cómodas. Los dueños de un restaurante situado en la calle Quirinal de Avilés recibieron hace semanas un mensaje incómodo y lo contestaron de forma original (aquí te lo contamos) pero no son los únicos. En Gijón un restaurante del barrio de La Arena especializado en cachopos ha sufrido algo similar.



"La comida es normalita, lo que menos nos gusto es el trato del personal, la tardanza, nos metieron mesa de al fondo y hacia un calor de morirse, no tenian ni ventilador, las mesas muy pegadas.. Hay sitios mucho mejores en cercanía", comentó el comensal. La respuesta no se hizo esperar. "Hola. ¿Tú estás segura de que viniste a Gijón? Vale que hace calor. Pero tenemos tres ventiladores y aire acondicionado. Yo más no puedo hacer fía. Lo del trato malo del personal me cuesta mucho creerlo. Son muy majos los camareros. Lamento que tu experiencia no fuera excelente como la de casi todos los demás comensales. Espero que nos des otra oportunidad en el futuro y compruebes por ti misma lo bien que podemos llegar a hacerlo".

El restaurante en cuestión es el más comentado de Gijón en una conocida web de opiniones y, por eso, tiene que aguantar todo tipo de comentarios. Así contestaban a un cliente que se quejaba de la tardanza: "Tiene gracia que tú digas que atendemos a demasiada gente, dije a quien quiso encargar la mesa que era pleno agosto y que estábamos a tope, que ya no tenia sitio, me dijo que os apañabais como fuera, en cualquier sitio, que queríais cenar allí, os lo arreglé de alguna manera, es cierto que el cachopo tardó mas de lo normal, pero hay que entender que somos humanos, no máquinas, y que lo hacemos lo mejor que podemos, no por chillar mas el cachopo va a salir antes".