Las redes sociales se movilizan para lograr que se celebre una fiesta de Nochevieja en la plaza Mayor

Los gijoneses no quieren renunciar a celebrar la entrada del Año Nuevo en la plaza Mayor. Por ello, después de que en las últimas fechas se rumoreara que los hosteleros de la zona se estaban planteando no organizar la ya tradicional fiesta de Nochevieja alegando que no es rentable, los habitantes de la ciudad han comenzado a plantar cara en las redes sociales.

Así, se ha organizado una movilización en distintas redes sociales que se han llenado con el hashtag #SíALaNocheviejaEnGijón, especialmente en el perfil de la Alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón.

La intención de esta movilización es lograr que el Ayuntamiento se haga cargo de una fiesta que lleva más de dos décadas celebrándose. Algo que siempre había ocurrido así hasta hace un lustro, ya con Foro en el gobierno municipal.

"¡Los gijoneses no podemos quedarnos sin despedir 2017!", se lee en un mensaje que en las últimas horas se está compartiendo en la red social Instagram, "¡tenemos que hacer ruido para conseguirlo!". De momento lo están consiguiendo, con cientos de comentarios en el perfil de Carmen Moriyón, haciendo del hashtag #SíALaNocheviejaEnGijón uno de los temas del momento.