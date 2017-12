El triplete de Moriyón

No es novedad para Carmen Moriyón firmar un decreto de prórroga presupuestaria. La regidora forista -que se hizo con el bastón de mando a mediados de 2011- ya tuvo que recurrir a este mecanismo para concretar los presupuestos de 2014 y 2016.

Aunque en ambas ocasiones esa firma se hizo en enero y después de haberse tramitado formalmente un presupuesto. Esta vez, la regidora forista ha optado por no esperar a que acabe el año y por, ni siquiera, abrir el expediente presupuestario con la aprobación en Junta de Gobierno y su presentación en comisión de Hacienda para que la oposición pudiera presentar enmiendas. De cara a buscar un proyecto económico para 2018, Foro se limitó a presentar un borrador para realizar una negociación previa con los partidos de la oposición con el objetivo de atraer sus votos a cambio de incorporar algunas de sus iniciativas. Visto que las cuentas no iban a salir, por lo menos ahora, el equipo de gobierno abandonó las reuniones informales y optó por la prórroga. Eso sí, asegura que seguirá luchando por tener un presupuesto, aunque sea con el año ya comenzado. No hay previsión de nuevos movimientos hasta después de Reyes.

En cuanto a los anteriores ejercicios de prórroga, en el año 2014 el decreto se firmó el 16 de enero por un importe de 190,2 millones sobre un presupuesto de partida de 205, 8 millones. En el ejercicio de 2016 la firma tuvo lugar el 8 de enero sobre un documento de 189,8 millones que partía de un presupuesto anterior de 213,5 millones. Fueron reajustes de 15 millones en el primer caso y de 23 millones en el segundo. El resto de sus años de mandato hubo presupuesto en tiempo y forma. Aunque nunca tan madrugador como el de 2015 que consiguió la aprobación plenaria en el mes de septiembre del año anterior.

Esas experiencias previas en materia de prórroga han servido a Foro para limar problemas. Por ejemplo, con los convenios nominativos. Tras la prórroga de 2016 se hizo una labor por diseñar convenios plurianuales que dieran mayor estabilidad al trabajo de las entidades sociales.