Sobre patines en hora punta

Tras el atracón navideño, nada como el deporte. Eso pensaron ayer los primos Miguel y Marcos Carballo, que nada más levantarse de la mesa se fueron junto con toda la familia a disfrutar de la pista de hielo instalado en el Solarón durante todas las fiestas. Y el mismo pensamiento que ellos lo tuvieron en la tarde de ayer cientos de personas que hicieron largas colas para disfrutar del que ya es un clásico.

"Es muy divertido, todos los años venimos aunque todavía nos caemos", señalaba Miguel Carballo con una sonrisa mientras hacía equilibrios en la pista. Lo mejor, "deslizarse y pasarlo bien, aunque con cuidado", aseveraba su primo, feliz de disfrutar de una tarde de ocio a toda velocidad.

Como ellos Alexia González se preparaba para pasar una hora de diversión sobre hielo. "Esto es lo mejor del día, tanto tiempo comiendo no es divertido pero esto sí que está bien", indicaba mientras se peleaba con los patines para salir disparada.

A media tarde la pista era un hervidero de personas de todas las edades, y la montaña de hielo para lanzarse con trineos neumáticos no le iba a la zaga. "¡Vaya velocidad!" exclamaba el pequeño Diego Díaz tras lanzarse "un par de veces" por la pista ante la atenta mirada de padres y abuelos. "Ya lo conocía del año pasado y esta vez no quise perdérmelo", indicaba el niño, a quien Papá Noel agasajó con "un montón de cosas" pero que, después de la sobredosis de regalos no hacía ascos a seguir lanzándose montaña abajo. Junto a él, decenas de niños hacían cola para sentir la misma sensación de vértigo. Otros, en cambio, prefieren un plan tranquilo: una foto dentro de una bola de nieve a tamaño real.

Las atracciones del Solarón están recibiendo este año número récord de visitas. A falta de cerrar números, "estamos viendo que hay más gente que el año pasado", indica Sandra Martínez, de la empresa responsable. Un tirón que no ha hecho más que empezar.