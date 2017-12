Melchor llega a Gijón en furgoneta

Decenas de personas que viven en la calle en Gijón están recibiendo a lo largo de todo el día la visita de un peculiar Rey Mago a bordo de una furgoneta. El bombero Alejandro Vallejo tiene previsto pasarse el día recorriendo la ciudad para repartir ilusión navideña en forma de regalos: almohadas, gorros, bragas polares y calcetines, un chocolate caliente donado por un conocido establecimiento, dulces típicos de estas fechas y, en el caso de las personas que viven con sus mascotas, pienso y latas de comida para sus animales.

El joven decidió poner en marcha esta iniciativa altruista de forma particular, con la ayuda de donaciones de gente que ha querido colaborar a hacer más humana la Navidad de quienes no tienen un techo. "Alucinan cuando me ven llegar con los regalos, y lo que más les gusta es el hecho de que alguien se acerque a ellos, que les dediques un rato para charlar. El regalo hoy me lo llevo yo", explica Vallejo, que tiene previsto pasar toda la tarde repartiendo por toda la ciudad a todas aquellas personas que piden ayuda en la calle. Quienes tengan localizadas a personas susceptibles de recibir estos regalos pueden contactar con la página de Facebook "I Campaña Navideña Santos Inocentes".