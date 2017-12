Una indemnización de 621.000 euros pone fin a cinco años de pleito por el hotel de La Llorea

Al orden del día de la Junta de Gobierno de esta mañana -de carácter extraordinario y la última del año- ha incorporado el equipo forista de Carmen Moriyón la autorización de pago a la firma Tascón Hermanos (en liquidación) de 621.210,14 euros como indemnización por las obras de mejora que realizaron en el palacete de La Llorea -de propiedad municipal- mientras tuvieron su concesión como gestores de un hotel de cuatro estrellas con circuito de spa. El abono de esta indemnización se hace en cumplimiento de un auto del juzgado de lo contencioso administrativo nº1 de Gijón dictado el 25 de octubre de 2016. Este pago se queda muy lejos de los 3,1 millones que pedía la empresa hotelera y coincide con el final de un proceso judicial iniciado en 2013 ya que el Supremo inadmitió hace unos meses el último recurso presentado por la empresa en su litigio con el Ayuntamiento de Gijón.

La sociedad Tascón Hermanos había firmado con el Ayuntamiento en 2001 un contrato para la adecuación y explotación del palacete ubicado en el campo municipal de golf de La Llorea como hotel. El acuerdo incluía la realización de unas obras de mejora de la instalación municipal que concluyeron en 2009. No hubo problemas hasta que a finales de 2012 la empresa, también responsable del céntrico hotel León, entra en concurso de acreedores. En esa situación, y de ello se informa el Ayuntamiento, les era imposible mantener abierto el hotel de La Llorea. La intención de los empresarios en ese momento pasaba por llegar a un acuerdo de resolución del contrato que les garantizara ingresos para mantener al resto de la sociedad. Su propuesta era de 3,1 millones por las mejoras realizadas.

El Ayuntamiento no dio el visto buena al entender que el cierre era un riesgo que asumía el empresario desde el primer momento. Tascón recurrió a los tribunales que, en un primer momento, no les dieron la razón. Si se la dio el Tribunal Superior de Justicia en un recurso. Entonces se fijó una indemnización máxima de 3,1 millones aunque la cifra final quedaba en manos del juzgado de lo contencioso administrativo nº1 de Gijón en el auto de ejecución de sentencia. Allí no se incluyeron ninguna de las pretensiones de la empresa y se fijó como indemnización la tasación de algo más de 600.000 euros que hizo el Ayuntamiento. La defensa de los empresarios siempre ha mantenido que el Ayuntamiento se benefició y benefició a la siguiente concesionaria del hotel a coste de las mejoras pagadas por Tascón Hermanos.

En esta Junta de Gobierno, y a expensas de lo que pueda entrar fuera del orden del día, también va la prórroga por un año del contrato de prestación de servicios bancarios que el Ayuntamiento tiene con Liberbank y la adjudicación a la firma Iguastur de las obras de ampliación del Centro Tecnológico en el Parque Científico.