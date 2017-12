"El plan de vías nació para eliminar barreras y en eso estamos", dice Couto

"El plan de vías nació para eliminar barreras y en eso estamos. En buscar una solución que integre Moreda, El Natahoyo y La Calzada mejorando la calidad de vida y no condenando lugares estratégicos para la ciudad. Son obras para siempre". Fernando Couto, hombre fuerte del gobierno local de Foro Asturias, se mantiene firme en la reivindicación del soterramiento de las vías hacia la zona Oeste pese a que ese plus ha paralizado el acuerdo alcanzado hace unos meses con el Ministerio de Fomento, que no está dispuesto a rascarse el bolsillo más de 35 millones sobre un proyecto ya definido de más de 700 de los que 586 saldrán de las arcas ministeriales". Es, dice Couto, "la guinda para no romper la ciudad"

"Entendemos que al ministro le cueste dar un paso más pero estamos luchando por lo que pide la Corporación, por lo que pide la ciudad y por lo que surgió el proyecto: eliminar una barrera ferroviaria", recordó Couto para quien este movimiento ni pone en peligro la operación ya comprometida ni supone retrasos. Mientras el Ministerio no diga no - "y no lo ha dicho", matizó el forista-, el gobierno local seguirá trabajando para conseguir una solución global. La idea es cerrar el trato en las próximas semanas para que en el primer trimestre de 2018 se ponga en marcha lo pendiente. Desde firmar el nuevo convenio de Gijón al Norte a licitar el estudio de la estación y trabajar en el vaciado del túnel del metrotrén.

"No era cuestión de ir a Madrid y pedir un proyecto de mil millones. Se han ido dando pasos. Primero mover la estación, luego prolongar el túnel de Viesques a Cabueñes donde todos los días hay un movimiento de 20.000 personas.. y ahora vamos a conseguir eliminar la barrera ferroviaria de Moreda a La Calzada". sentenció.