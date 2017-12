La Policía Nacional refuerza su dispositivo para el cierre de año en Gijón

Un grupo de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría de Gijón reforzará la seguridad durante la Nochevieja en la ciudad con el objetivo de prevenir los posibles altercados típicos en estas fechas, como peleas, tráfico de drogas, robos violentos o hurtos que son las manifestaciones delictivas propias de estas celebraciones "en las que suelen producirse excesos de alegría y euforia por el consumo elevado de alcohol y de estupefacientes", según destaca en un comunicado la Policía Nacional.

En dispositivo de la noche de mañana estarán agentes de la Unidad de la Brigada de Seguridad Ciudadana, personal del Grupo de Atención al Ciudadano y del Grupo Operativo de Respuesta de la Brigada de Policía Judicial. Todos ellos estarán presentes en las inmediaciones de los hoteles donde se celebren fiestas, en los locales más concurridos y en los establecimientos de ocio y de movida.

Además en el desarrollo de este operativo se cuenta especialmente con agentes de la Policía Local y efectivos de la Guardia Civil con los que se ha diseñado un plan de actuación conjunto para dar respuesta inmediata ante cualquier incidente o altercado de especial entidad.

Desde la Policía Nacional se recomienda para la Nochevieja "adoptar precauciones respecto a sus pertenencias, no descuidar carteras, móviles y prendas de vestir y no portar efectos de valor ni excesivas cantidades de dinero". Además recomiendan, en caso de que exista, utilizar el servicio de guardarropa y que no se pierdan de vista los efectos personales.

Por otra parte se insta a que cualquier ciudadano avise al teléfono 091 si se produce cualquier altercado o pelea en un establecimiento o en la vía públicay cuando se tengan sospechas de personas que puedan estar cometiendo una acción delictiva.