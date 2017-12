La política local de empleo, garantizada pese a la prórroga, asegura Foro a los agentes sociales

Los responsables del gobierno municipal de Foro garantizaron ayer a sus socios del pacto de concertación social "Gijón crece" -los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Federación Asturiana de Empresarios (Fade)- que la prórroga presupuestaria con la que iniciará el año el Ayuntamiento de Gijón no pondrá en riesgo ninguna de las acciones comprometidas en el pacto en materia de empleo. Así lo indicaron en una reunión presidida por la edil de Hacienda, Ana Braña, que estuvo acompañada por el director general de Empleo, Pelayo Barcia, y por Rubén Hidalgo, gerente del Centro Municipal de Empresas.

Sobre una estimación de unos 19 millones en proyectos directos de empleo y desarrollo económico están prorrogadas partidas que rondan los 17,5 millones. La diferencia se centra en la desaparición de convenios nominativos con Femetal, Cámara de Comercio, Asetra y Agicatur que por ser anuales no pueden prorrogarse automáticamente y en la reducción de lo presupuestado para las escuelas taller, aunque en este caso desde el Ayuntamiento de Gijón se indica que el problema no es la prórroga sino que no hay convocatoria de nuevas escuelas taller desde el Principado de Asturias. Se espera que esa convocatoria pueda realizarse a principios del año que viene.

En cuanto a los convenios que quedan descolgados, la intención es poder darles luz verde entre marzo y abril a través de modificaciones presupuestarias. Allí también tendrá que tener encaje un nuevo convenio para, a través de una encomienda de gestión, empezar la tramitación del Plan Local de Comercio. Los convenios firmados en el área con carácter plurianual entran en la prórroga presupuestaria.

El gobierno forista entiende que no habrá problema alguno con el desarrollo de los planes de empleo, que tras la última resolución del Principado de Asturias tienen garantizadas alrededor de 350 nuevas plazas en Gijón a partir de una financiación de unos 9 millones de euros de los que casi seis proceden de las arcas municipales y el resto de las autonómicas. Dos administraciones en prórroga presupuestaria en 2018.

De este tema también se informó ayer a los agentes sociales en la reunión. Por otro lado, no hay, por ahora, ninguna notificación desde el Principado de Asturias reclamando a Gijón, como a otros ayuntamientos asturianos, la devolución de las ayudas a contrataciones de planes de empleo que se consideraron irregulares por sentencia judicial. En una primera estimación a Gijón se le pedía devolver unos 90.000 euros.

Los agentes sociales dieron ayer un voto de confianza al gobierno municipal a la espera, eso sí, de que los ajustes anunciados se vayan cumpliendo en tiempo y forma y que se pueda analizar con datos fiables, algo que ocurrirá en la primavera del año que viene, el grado de ejecución de las medidas vinculadas al presupuesto de 2017.

Pero aunque las acciones directas en materia de empleo y ayudas a las empresas están salvadas, el pacto de concertación social es mucho más. Y muchas de sus acciones, sobre todo las que tienen que ver con las inversiones, se ven afectadas por la prórroga. Así, en el ámbito del desarrollo económico, la mayor incidencia de la prórroga es que deja fuera, por su carácter de inversión, la ampliación del edificio Impulsa y la adecuación de la Quinta de la Vega. En ambos casos son obras ya adjudicadas o en fase de adjudicación con lo que la obligación del Ayuntamiento sobre ellas ya existe y habrá que afrontarla a través de modificaciones presupuestarias a lo largo del año.

Hay que recordar que el anteproyecto económico para 2018 que Foro empezó a negociar con los grupos políticos sumaba 230, 7 millones mientras la prórroga firmada hace unos días por la alcaldesa Carmen Moriyón sólo autoriza partidas por 202,1 millones. En la suma de los capítulos 6 y 7 (inversiones reales y transferencias de capital) se pierden diecisiete millones. El planteamiento de Foro es recuperarlos a través de la tramitación de un préstamo bancario.

Por su parte el pacto de concertación comprometía para 2018 unos 40 millones de euros, de los que 36 salían de las arcas municipales. A la hora de hacer esas sumas municipales se tienen en cuenta desde las ayudas a comunidades de vecinos a la rehabilitación de fachadas a la renovación de calles comerciales que dependen de Urbanismo pasando por proyectos de turismo vinculadas a Divertia o obras en polígonos industriales, como la pendiente en Los Campones.