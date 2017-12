Una "San Silvestre" a mil doscientas patas

El buen tiempo invitaba y la realidad sobrepasó todas las previsiones. Más de 300 perros participaron ayer en la VI Edición del paseo canino de San Silvestre, una iniciativa de Emulsa dentro de la campaña de sensibilización medioambiental ciudadana con el objetivo de recordar la importancia de recoger los excrementos de nuestras mascotas y utilizar las zonas verdes habilitadas para los canes.

Desde primera hora fueron cientos los que quisieron apuntarse a la actividad para dar un paseo con los animales entre el Náutico y la explanada de Poniente, donde finalizó la actividad con photocall de perros y dueños, un desfile de perros para adoptar, un taller de elaboración de juguetes reciclados para perros, una exhibición de "agility", reparto de chocolate para todos los participantes inscritos y un sorteo de regalos.

Atraídos por todo ello asistieron al paseo Jesús Muñiz y su hija Nera, de 5 años, con Luna y Carmela, dos pequeñas perras "una del abuelo" que no quisieron perderse la actividad. O Carolina de las Heras con su samoyedo de nombre "Shiro", por primera vez en el paseo porque "me enteré y me pareció un actividad bonita con este sol".

Otros como la familia compuesta por Marcos Alonso, Cristina Martínez y Celia y María Alonso, que ayer salieron de paseo con sus tres mascotas: la perrita adoptada hace unos años "Perdita" y sus dos hijas, "Colita" y "Truida". "Es una oportunidad estupenda para demostrar lo buenos amigos que son los animales, la importancia de adoptar", señalaba Cristina Martínez rodeada de una maraña de personas y perros camino de Poniente.

"Thor", de dos años, también debutaba en el paseo. Y hace siete meses lo hizo en competiciones de "agility", en las que ya empieza a despuntar. Ayer no quiso perderse la jornada junto con Sara García y Sara Paraja. Un día de diversión a cuatro patas.