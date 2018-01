Entrevista con Claudio Fernández Junquera

Era el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón y hacía balance, en la entrevista, sobre los datos de 1992: "Fueron malos y no apuntan bien para 1993, hubo caída de la actividad industrial y en Asturias no solamente no crecimos sino que decrecimos". Achacaba la cuestión al gobierno nacional, "las decisiones del regional no son determinantes al no estar trasferidas las competencias".