El estacionamiento quedará restringido desde mañana por la tarde de cara a la cabalgata de Reyes

Los Reyes Magos recorrerán el viernes las principales calles de Gijón en su tradicional Cabalgata. Un recorrido en el que, como viene siendo habitual, la Policía Local tomará una serie de medidas enfocadas a garantizar la seguridad tanto de Sus Majestades de Oriente como de todos aquellos gijoneses que se quiera acercar a presenciar el evento.

Por ello, desde las 15.00 horas de mañana día 4 de enero y de cara a la correcta celebración del evento, quedará prohibido el estacionamiento de vehículos en los siguientes espacios públicos: estacionamiento del pabellón de deportes Mata Jove, Avda. de Juan Carlos I (tramo entre la Plaza de Máximo Gonzalez y Dionisio F. Nespral), c/ Marqués de San Esteban, c/ San Bernardo (tramo entre la Avda. de la Costa y la Plaza del Instituto), c/ Los Moros (tramo entre Munuza y Jovellanos) y c/ de Rodríguez Sampedro (tramo entre los Jardines de la Reina y la c/ Pedro Duro).

Además, durante el recorrido de Sus Majestades, el itinerario quedará cortado al tráfico rodado con la antelación suficiente para garantizar su normal desarrollo, procediendo a la apertura de las vías una vez pasada la comitiva.

Por otro lado, las autoridades recomiendan que las comunicaciones entre las zonas Oeste y Este de la ciudad se lleven a cabo por el eje que conforman las Avenidas de la Constitución, Manuel Llaneza y Pablo Iglesias. Asimismo, la entrada al barrio de Moreda se realizara por la Avenida del Príncipe de Asturias, mientras que al barrio de La Calzada deberá realizarse por la Avenida de Los Campones, Bertold Brecht, Agustin Arguelles y Plaza de Campomanes, al estar afectadas por desvíos de tráfico las Avenidas de la Argentina, del Príncipe de Asturias y de Juan Carlos I.

Por último, se aconseja utilizar los transportes públicos para moverse por la ciudad. Del mismo modo, las autoridades ruegan encarecidamente que se sigan las indicaciones de los agentes de la Policía Local, voluntarios de Protección Civil y del personal de seguridad de la organización, desplegados para cubrir la seguridad del desfile.

La Policía Local recomienda igualmente ejercer el debido control sobre los niños, a los que no de deberá perder de vista en ningún momento. Comportamiento similar deberá adoptarse con las personas de edad avanzada o movilidad reducida.

Del mismo modo, se recuerda que no se podrá invadir el espacio destinado al paso del desfile en todo su trayecto y que los espectadores no deberán subirse a las barandillas, rejas, mobiliario urbano u otros elementos inestables que puedan provocar riesgo. Una vez finalizado el desfile, se deberá abandonar la zona de forma ordenada.

Las autoridades gijonesas ofrecen igualmente un decálogo de actuaciones a llevar a cabo en caso de emergencia:

-Se recomienda mantener la calma y permanecer atento a las indicaciones de los servicios de seguridad.

-Evitar gritar, correr o empujar a los demás, para no provocar situaciones de pánico debido a la gran concentración de personas.

-En estos casos avisar a cualquiera de los componentes de los servicio de emergencia que hay a lo largo del recorrido del desfile (Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil...) o llamar al teléfono de emergencias 112