La prórroga deja los Servicios Sociales en un "panorama preocupante", dice IU

La prórroga presupuestaria que afecta al Ayuntamiento de Gijón deja un "panorama preocupante" en la cartera de Servicios Sociales. Así lo denunció ayer la concejala de Izquierda Unida Ana Castaño, que pidió al equipo de gobierno municipal "no vivir en la ficción de que vamos a negociar las cuentas todos los meses". "A qué o a quién está esperando Foro", se pregunta la coalición, que ya da por hecho que el parón se prolongará todo 2018. Por eso, Castaño exige atender "necesidades", como la ayuda a domicilio, el programa de becas comedor o el plan de emergencia- renta social.

Estos tres programas empezarán el año "cojos" de fondos, según IU. El decreto de prórroga firmado la semana pasada por la alcaldesa Carmen Moriyón reserva 19,4 millones de euros para la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Un importe insuficiente para hacer frente al aumento de solicitudes, a juicio de la edil de Izquierda Unida. "La ayuda a domicilio estuvo dotado de 3,4 millones en 2017 y para este 2018 se preveía un incremento de un millón de euros. Esa subida no se aplicará y el sentido común nos indica, por el envejecimiento de la población, que este servicio será cada vez más demandado", puso como ejemplo Ana Castaño. En concreto, Gijón empieza el año con 202,1 millones cuando las cuentas del gobierno municipal hablaban de unos 230,7. Se estima que la prórroga reduzca en 17 millones la acción inversora del Ayuntamiento de Gijón.

La concejala de IU aprovechó también ayer para hacer una "llamada de atención" a Foro "para que por una vez no sigan con la inacción y vean las consecuencias que tiene la prórroga presupuestaria". Una de las más problemáticas, la de Servicios Sociales. "Los gijoneses se merecen sinceridad. Si están dispuestos a negociar, que lo hagan rápido. Y sino, que presenten un proyecto de presupuesto y se sometan a un debate plenario", urgió Ana Castaño. La edil no insta a Carmen Moriyón a someterse a una cuestión de confianza, como sí lo hicieron PSOE y PP, pero reconoce que es una "posibilidad" que debería ejercer el equipo de municipal. "Si no hay presupuesto, la responsabilidad recae principalmente en el gobierno", enfatizó. Castaño también criticó que aunque el resultado a nivel regional fuese el mismo que en Gijón, el proceso fue muy diferente: "A nivel del Principado hubo una negociación seria; aquí no". La última en pedir la cuestión de confianza fue la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández. Antes se pronunció en estos mismos términos el portavoz municipal del PSOE, José María Pérez, "Josechu".

El impacto final que tendrá la prórroga sobre el concejo dependerá no obstante del estado del remanente, del que todavía no ha sido informado la oposición. "Un clásico de este gobierno", como apostilla Castaño. De momento, hasta septiembre, el gobierno municipal de Foro sólo había ejecutado la tercera parte del plan de inversiones, según reza el último resumen presupuestario que Moriyón remitió al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De él se extrae que únicamente se gastaron 9,4 millones de euros de los 31,8 proyectados. Es decir, a fecha 30 de septiembre quedaban en el cajón: 22,4 millones. El nivel de ejecución de las cuentas de la Fundación Municipal de Servicios Sociales no llegaba entonces al 50%.